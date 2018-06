SONDERVERÖFFENTLICHUNG: WEINFEST

20.09.2017 (Aktualisiert 11:00 Uhr)

Weinfest in Kirchen

Viel Blasmusik und leckere Tröpfchen

Die Musikerinnen freuen sich auf’s Weinfest und viele Besucher. FOTOS: OH

Das Weinfest in Kirchen ist für ausgesuchte Weine, gut gemachte Blasmusik, eine herbstlich dekorierte Festhalle, Partyspaß und Oberkrainer-Sound bekannt. Am Wochenende ist es wieder soweit.



KIRCHEN - Am Samstag, 23. September, und am Sonntag, 24. September, feiern die Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Kirchen mit ihren Gästen wieder das traditionelle Weinfest in der herbstlich dekorierten Festhalle. Stell Dich ein auf Oberkrain“ heißt das Motto am Samstagabend und der Weinfest-Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Blasmusik.



Los geht’s am Samstag mit einem musikalischen Highlight der Oberkrainer-Szene. Dann werden „Die Lungauer“ ein Sondergastspiel beim Kirchener Weinfest geben. Die Gewinner des „Oberkrainer-Award 2017“ würden derzeit unter dem Motto „Oberkrainer-Musik vom Feinsten“ durch die Lande ziehen und dieses Prädikat hätten die fünf Jungs aus dem Salzburgerland auch mehrfach von Fachleuten der Oberkrainer-Szene erhalten, betonen die Weinfest-Organisatoren des Kirchener Musivereins.





Als beste Oberkrainer-Kapelle ausgezeichnet: „Die Lungauer“ werden in diesem Jahr zum Weinfest nach Kirchen kommen.

„Die Lungauer bekamen beim Oberkrainer-Wettbewerb in Granska Gora in Slowenien das Prädikat in Gold, waren Gewinner des Alpen-Grandprix in Meran und wurden im April mit dem Oberkrainer-Award 2017 als beste Oberkrainer-Kapelle ausgezeichnet“, heißt es in Kirchen. „Die Lungauer zeigen nicht nur instrumental, sondern auch gesanglich ihre Extraklasse“. Die Auftritte der Lungauer im TV-Musikantenstadl, bei der Musikanten-Ski- WM in Schladming und beim Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis hätten die Verantwortlichen der Musikkapelle Kirchen derart begeistert, dass ein Engagement der Lungauer beim Kirchener Weinfest die einzige logische Folge gewesen sei.



„Den Auftritt der Lungauer bei unserem diesjährigen Weinfest sollten sich Fans und Freunde der Oberkrainer-Musik nicht entgehen lassen“, so die gastgebenden Musiker. Am Samstag, 23. September ist es soweit. Karten gibt’ s für elf Euro im Vorverkauf im Autohaus Braun & Maurer in Ehingen, bei der Raiffeisenbank Kirchen, unter der Telefonnummer 0162 / 3 00 64 68 und auf der Homepage der Musikkapelle unter www.musikkapelle-kirchen.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 13 Euro.



Der Weinfest-Sonntag, 24. September, beginnt um 9.30 Uhr mit dem traditionellen Festgottesdienst und steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der Blasmusik. Zum Frühschoppen wird der Musikverein aus Kirchbierlingen ab 10.30 Uhr aufspielen. Die Küchen können in Kirchen und der Umgebung am Sonntagmittag getrost kalt bleiben, denn die Musikkapelle wird ihren Gästen ab 11 Uhr, wie in den Vorjahren, eine umfangreiche Speisekarte präsentieren. Am Nachmittag sorgen ab 14 Uhr Nachwuchsmusiker aus der Region für die Unterhaltung der Weinfest-Gäste.



Auf der Bühne zu hören sind die Jugendkapelle aus Unterstadion, das Jugendgemeinschaftsorchester des Musikvereins Allmendingen und des Bergemer Musikvereins sowie die Jugendkapelle und das Vororchester des gastgebenden Vereins. Und während sich Eltern und Großeltern beim Weinfest Kaffee und selbstgebackene Kuchen schmecken lassen, wird es für die jüngsten Gäste Bastelaktionen und Kinderschminken geben. Für einen klangvollen Abschluss des Weinfests werden am Sonntag ab 17 Uhr die Musikerinnen und Musiker der gastgebenden Musikkapelle Kirchen sorgen.



„Wie es sich für ein Weinfestgehört, werden wir die Festhalle wieder herbstlich dekorieren und unser Weinexperte Eberhard Keller hat wie in jedem Jahr wieder eine große Auswahl an unterschiedlichen Weinen zusammengestellt“, betont Frank Schrode, Vorsitzender der Musikkapelle Kirchen. „Außerdem wird es natürlich wieder unsere Denneten als ganz besondere Spezialität des Kirchener Weinfest geben“. Karl-Heinz Burghart





www.musikkapelle-kirchen.de