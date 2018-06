SONDERVERÖFFENTLICHUNG: OHA-TREFFEN IN SCHEER - 2. BIS 4. FEBRUAR 2018

31.01.2018 (Aktualisiert 09:40 Uhr)

Närrisches Treiben beim OHA-Treffen in Scheer

Scheer ist am kommenden Wochenende Zentrum des närrischen Treibens. Das OHA-Treffen wird in diesem Jahr von der Bräutelszunft ausgerichtet.



SCHEER - Brauchtum, Tradition und Fröhlichkeit verbinden sich miteinander, wenn die Gemeinden Ostrach, Herbertingen, Altshausen und Scheer ihr Bruderschaftstreffen ausrichten. Im Jahre 1956 hatten sich die „Bauzemeck”, die „Weckazwinger” und die „Lätschvere”, als die Zünfte aus Ostrach, Herbertingen, und Altshausen zur „OHA-Narrenbruderschaft” zusammengeschlossen. Am 14. Dezember 1968 schloss sich die Bräutelzunft Scheer als vierte Zunft an. Daher ist Scheer alle vier Jahre an der Reihe, das Treffen der OHA-Zünfte auszurichten.





Am Freitag, 2. Februar, beginnt mit der Eröffnung der OHA-Nacht um 20 Uhr im Großzelt, in den Hütten und an verschiedenen Ständen, das rege Treiben. Im Zelt wird DJ Tropicana Party-Musik spielen. Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Eintritt. „Die Fair-Fest-Regeln werden hier sehr ernst genommen, das heißt ohne gültigen Partypass haben unter 18-jährige keinen Eintritt“, erklärt Markus Rieder, Schriftführer der Zunft.



Am Samstag, 3. Februar beginnt die Narrenmesse um 17.30 Uhr und anschließend geht es zum Narrenbaumsetzen, das dann gegen 18.30 Uhr beginnt. Danach geht es zur Partynacht mit den Guggenmusikern. DJ Tropicana wird auch an diesem Abend den Feierlustigen mächtig einheizen.





Die Bräutleszunft Scheer hat acht verschiedene Zunfthäser. FOTOS (4): NICOLE FRICK

Für den Nachhauseweg werden verschiedene Taxiunternehmen zur Verfügung stehen.



Sonntag, 4. Februar, beginnt der Große Narrensprung um 14 Uhr. „Wir erwarten bis zu 4000 Maskenträger“, sagt Markus Rieder. „Wir freuen uns darauf, Gastgeber für eine solche Veranstaltung zu sein und wünschen uns viele Zuschauer beim Umzug, die uns mit den Zunftrufen unterstützen.“



Fastnachtsmontag



Das traditionelle Bräuteln am Fasnetsmontag ist der Haupttag der Scheeremer Hausfasnet und beginnt um 10 Uhr am Kondebrunnen auf dem Hindenburgplatz. Weiter geht das Narrentreiben an diesem Tag in den örtlichen Gaststätten und endet am Fasnetsmontag-Abend mit dem Bräutlerball in der Stadthalle. Nicole Frick





Scheer wird zur Narrenhochburg

Alle Figuren der Scheeremer Fasnet unterhalb von Burg Bartelstein an der Donau. FOTO: BRÄUTELSZUNFT SCHEER

Grußwort

Liebe Närrinnen und Narren,

auch in diesem Jahr kommt die OHA-Bruderschaft zu ihrem traditionellen Narrentreffen zusammen, um im Bewusstsein ihrer Geschichte und Herkunft die Fasnet zu feiern. Die Fasnet ist bei den Menschen in unserem Landkreis tief verwurzelt und zieht jedes Jahr zwischen Dreikönig und Aschermittwoch tausende Narren und Zuschauer in ihren Bann. Eine Besonderheit in unserer Region ist der lebendige und freundschaftliche Zusammenschluss der Bräutlezunft aus Scheer, der Narrenzünfte aus Altshausen und Herbertingen sowie der Bauzemeckzunft aus Ostrach.



Wie jedes Jahr bereichert dieses Narrenquartett die 5. Jahreszeit in unserer Region durch seine Veranstaltungen. Sie sorgen jedes Jahr für große Freude, indem es allen vier Vereinen gelingt, ihre Zunftmitglieder zu bewegen und zu motivieren. Das Brauchtum zu bewahren, die Tradition mit Leben zu füllen und an kommende Generationen weiterzugeben – dies alles zeichnet die OHA-Narren aus.



Dass ich dieses Jahr wieder die Schirmherrschaft des großen Treffens übernehmen darf, ist für mich eine Ehre. Ich freue mich schon, am 4. Februar 2018 den vielen Menschen zu begegnen, die den farbenprächtigen Umzug in seiner Vielfalt und Schönheit mitgestalten.



Stellvertretend für alle ehrenamtlichen Helfer des OHA-Treffens gebührt in diesem Jahr dem Team um Scheers Zunftmeister Uwe Lang als Gastgeber Dank und Anerkennung für die Anstrengungen und den Einsatz bei den Vorbereitungen für das Bruderschaftstreffen. Ohne die kreativen und einsatzbereiten Narrenfreunde wäre die Fasnet in unserer Region nicht denkbar.



Ein herzliches Willkommen allen Teilnehmern und Besuchern beim Bruderschaftstreffen in Scheer. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß und eine glückselige Fasnet mit viel Freude und Heiterkeit.



Stefanie Bürkle, Landrätin



Bräutler

Im Mittelpunkt des Geschehens steht am Fasnachtsmontag das Brautpaar, das von zwei neuvermählten Gesellen dargestellt wird. Den Bräutigam kleidet ein schwarzer Kordanzug mit dem früher in unserer Gegend gebräuchlichen Schifferhut (Dreispitz). Die Braut trägt ein buntes, frühlingshaftes Kleid mit Strohhut. Das Brautpaar ist nur am Fasnachtsmontag in Scheer maskiert und wird auch nur an diesem Tag von zwei Neuvermählten dargestellt. Handwerksgesellen und Obergeselle gehören ebenfalls zum Bräuteln.





Der Hanswurst

Der Hanswurst ist dem Höfischen Brauchtum entnommen.



Diese Figur verkörpert den Tölpel, der sich auf den Straßen und in den Wirtschaften herumtrieb, die Bürger aushorchte und als Verbindungsmann zum Schloßherrn diente. Er trägt ein Harlekin ähnliches Narrenkleid und in der Hand hält er einen mit bunten Bändern geschmückten Narrenstecken, eine Abwandlung des an deutschen Höfen im 12. und 13. Jahrhundert gebräuchlichen Narrenkolbens.



Der Rußler

Fotos: Bräutleszunft Scheer

Der Rußler, auch großer Fasnetsnarr genannt, wird dem heidnischen Brauchtum zugeordnet.



Seine Kleidung ist aus Stoff und ist mit bunten Tuchflecken besetzt. Dazu gehört ein breiter Gurt mit einem Rollengeschell. Über dem Kopf gestülpt, trägt er eine zum Häs passende Stoffmaske mit roten Sehschlitzen und schwarzer heraushängender Zunge.



Der Rußler erinnert an den alten Dämonen- und Geisterglauben, wobei die schwarze Zunge an die Pest erinnern soll. Deshalb hat der Rußler am Fasnachtsmontag auch die Aufgabe, die Gesichter vorwiegend junger Mädchen zu „rußeln„ heißt: schwarz anstreichen.