SONDERVERÖFFENTLICHUNG: VALENTINSTAG (14. Februar)

07.02.2018 (Aktualisiert 11:30 Uhr)

ANZEIGE

Tag der Liebenden

Verbringen Sie schöne gemeinsame Stunden - nicht nur am Valentinstag - aber da besonders. Fotos: pixabay.com/akz-o

Am 14. Februar ist der Tag der Liebenden. Viele Paare feiern auf unterschiedliche Weise an diesem Tag ihre anhaltende Liebe. Sie lassen sich so einiges einfallen, um mit der oder dem Liebsten einen schönen Tag zu verbringen.