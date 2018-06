SONDERVERÖFFENTLICHUNG: OKTOBERFEST HOHENTENGEN

20.09.2017 (Aktualisiert 08:40 Uhr)

Vereine aus der Göge richten mit Ehoch4 zusammen das Fest aus, das von Jahr zu Jahr beliebter wird.



HOHENTENGEN (red) - Das beliebte Oktoberfest in der Göge ist bei vielen schon ein Jahr im Voraus im Kalender eingetragen. Deshalb führt Ehoch4 zusammen mit einigen Vereinen aus der Göge die Tradition des Oktoberfestes weiter. Die Vereine Musikverein Hohentengen, Sportverein Hohentengen, Fanfarenzug Enzkofen und der ACV Hohentengen haben seit Wochen die Veranstaltung geplant und organisiert.



Impressionen aus den Vorjahren. Spaß ist hier vorprogrammiert. FOTOS (7): INA SCHULTZ

„Zu dem Oktoberfest kommen jedes Jahr noch mehr Besucher“, hört man als Bürger von vielen Seiten. Seit Jahren ist es ein fester Termin im Jahreskalender Bürger in der Raumschaft.



Allzeit beliebt – damals, wie auch im letzten Jahr - schaukelten die Besucher in Trachten bei traditioneller Blasmusik. „Wir Vereine freuen uns, dass das Oktoberfest dieses Jahr wieder stattfindet und laden die gesamte Raumschaft ein, mit uns wie in den vergangenen Jahren kräftig zu feiern! Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir können den Gästen schon heute einen unvergesslichen Abend in der einzigartigen Atmosphäre der Fliegerhalle versprechen!“, sagt Jürgen Gaugel von Ehoch4.





Ab 18.30 Uhr ist Einlass und um 19.30 Uhr der Fassanstich durch Jürgen Gaugel. Danach sorgen die Musiker des Musikvereins 1819 Göge-Hohentengen für beste Stimmung und Unterhaltung. Ab 22.30 Uhr unterhält „Midnight Special“, die Partyband, die für Stimmung bis in die Morgenstunden steht und Nachtschwärmer auf die Tanzfläche holt.



