SONDERVERÖFFENTLICHUNG: RICHTFEST IN MITTELBIBERACH

04.02.2018 (Aktualisiert 16:00 Uhr)

ANZEIGE

Ruhig und stilvoll wohnen

Die neue Wohnanlage Imhof im Entwurf von der Vogteistraße. FOTOS: PRIVAT

Alle 31 Wohnungen sind bereits vor der Fertigstellung verkauft und die Käufer freuen sich, diese Jahr einziehen zu können. „Die große Nachfrage hat uns sehr gefreut“, so Albert Schmid, Geschäftsführer der Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach GbR.



MITTELBIBERACH - „Es zeigt uns, dass wir mit unserer qualitativ hochwertigen Bauweise, wie wir es schon in vielen Bauobjekten bewiesen haben, den Käufern ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bieten“, sagt Schmid.



Tolle Infrastruktur

Die Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach, ein Zusammenschluss von mehreren Investoren, hat in den vergangenen Jahren in Biberach unter anderem das Biberareal, Objekte in der Saudengasse, dem Laurenbühlweg, die Wohnanlage Wohnen im Schlossblick, das Objekt Z47 am Zeppelinring, das Pflegeheim Mittelbiberach und ein großes Innenstadtobjekt in Friedrichshafen gebaut und verwirklicht.





Ein Referenzobjekt der Gesellschaft ist die gegenüberliegende Anlage Schönbuchenweg.

Ein besonderer Vorteil des neuen Projekts Wohnanlage Imhof ist die unmittelbare Nähe zum Adlerplatz mit seiner hervorragenden Infrastruktur.



In nur wenigen Schritten erreicht man alles, was man braucht: Zwei Ärzte, Zahnarzt, Logopädiepraxis, Apotheke, Lebensmittelmarkt mit Metzgerei und Bäckerei, Friseurstudio, medizinische Fußpflege, Krankengymnastikpraxis, Metzgerei, Bäckerei, Bank, Gastronomie sowie ein Café im benachbarten Pflegeheim und vieles mehr.