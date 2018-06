SONDERVERÖFFENTLICHUNG: WOCHENMARKT IN LINDAU

21.09.2017 (Aktualisiert 14:00 Uhr)

Lindauer Wochenmarkt

Wenn am Samstag die Händler ihre Stände auf dem Marktplatz aufgestellt haben, dann ist wieder Wochenmarkt in Lindau. Der lockt mit buntem Angebot, regionalen Produkten, persönlichem Kontakt und in toller Atmosphäre zwishen den Inselkirchen und dem Cavazzen.



Lindau – Über den Ständen liegt der Duft nach frischem Brot und würzigem Käse, bunte Farben erfreuen das Auge, fröhliche Gespräche dringen ans Ohr, dazu kommt ein vielfältiges Angebot, das den kleinen aber feinen Markt zu etwas ganz Besonderem macht. Viele Händler sind schon seit Jahren jeden Samstag mit ihren Waren auf dem Platz zu finden, gleiches gilt für die Marktbesucher, die hier teils schon seit Jahrzehnten frische Lebensmittel aus der Region und Leckereien aus fernen Gefilden kaufen.

Doch es ist nicht nur das bunte Angebot aus Obst und Gemüse, Honig und Eiern, Wurst und Käse, Fischen, Feinkost und Gewürzen, das die Menschen jeden Samstag ab 7 Uhr auf den Marktplatz lockt – der persönliche Kontakt zu den Händler und das traditionelle Markttreiben haben auch ihren Anteil am Erfolg. Der Lindauer Wochenmarkt ist mehr als nur ein Ort an dem eingekauft wird – er ist ein Treffpunkt für die Lindauer, der aus einem einfachen Einkauf ein Erlebnis macht. Hier sind die Kunden mehr als Konsumenten. Man kennt sich, grüßt sich und nimmt sich gegenseitig wahr. All das zusammen macht die Atmosphäre auf dem Lindauer Wochenmarkt aus. Zwischen April und Oktober hat man zusätzlich auch noch mittwochs die Chance den Flair des Marktes zu erleben. cms