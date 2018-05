SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Rawe Electronic

03.02.2018 (Aktualisiert 11:00 Uhr)

ANZEIGE

Hohe Investition in neues Verwaltungsgebäude für Rawe Electronic

In weniger als acht Monaten wurde der Neubau von Rawe Electronic fertiggestellt. 2,9 Millionen Euro hat das Unternehmen dafür investiert. Fotos: Thomas Gretler

Rawe Electronic hat seinen Firmensitz in Weiler erweitert. Einen Steinwurf vom bisherigen Standort entfernt hat der Elektronikspezialist ein neues Verwaltungsgebäude mit rund 2000 Quadratmetern Bürofläche bezogen.



WEILER - In weniger als acht Monaten Bauzeit ist ein moderner dreistöckiger Bau mit optisch ansprechender Holzfassade entstanden. 2,9 Millionen Euro hat das Unternehmen investiert. Mit dem Vorhaben ist Rawe im Termin- und Kostenplan geblieben. Das Unternehmen hat die Räumlichkeiten einen Tag früher bezogen als geplant. „Wir sind mit dem Ablauf und dem neuen Gebäude sehr zufrieden“, sagt Geschäftsführer Markus Hertkorn.



Umsatz steigt stetig