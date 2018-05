SONDERVERÖFFENTLICHUNG: SENIOREN UND IHREM LEBEN MEHR QUALITÄT

06.02.2018 (Aktualisiert 15:00 Uhr)

ANZEIGE

Pro und Contra: Autofahren im Alter

Das Autofahren hängt nur eingeschränkt vom Alter ab. Vilemehr ist ein guter Gesundheitszustand wichtig – gerade für Senioren im Straßenverkehr. FOTOS: DPA

Es ist ein Schreckensszenario: Ein alter Autofahrer verursacht einen Unfall, bei dem mehrere Menschen verletzt werden und sterben. Die Frage, ob Senioren noch Auto fahren sollten, polarisiert. Wir haben mal versucht, das Für und Wider aufzuarbeiten.



Was spricht gegen das Autofahren im Alter?



Mit dem Alter steigt die Gefahr, einen Unfall beim Autofahren zu verursachen. Daten des Statistischen Bundesamtes von 2015 zeigen, dass über 64-jährige Autofahrer sehr häufig die Hauptschuld trugen, wenn sie in einen Unfall verwickelt waren (67 Prozent). Bei den mindestens 75-Jährigen waren sogar 75 Prozent Unfallverursacher. Die Daten zeigen auch, dass ältere Menschen in komplexen Situationen schneller den Überblick verlieren als jüngere. Mehrere Verkehrsstatistiken belegen außerdem, dass die Zahl der von Senioren verursachten Unfälle seit vielen Jahren steigt.



Ursula Lenz von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen weist auf die altersbedingten Einschränkungen von Autofahrern hin: „Das Altern ist ein schleichender Prozess. Bereits ab 50 Jahren verschlechtern sich Sinne wie Sehen und Hören.“ Gerade bei Menschen mit einer Erkrankung sieht sie das Autofahren kritisch - auch unabhängig vom Alter.



Gesundheit entscheidet



Ein Problem ist außerdem, dass viele Autofahrer ihre Fahrtüchtigkeit selbst nicht richtig einschätzen können. Deshalb ist es wichtig, dass Senioren auf ihre Eignung geprüft werden: Mangelnde Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit, Bewegungseinschränkungen oder Krankheiten wie Demenz und Diabetes werden sonst zur Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer.



Was spricht für das Autofahren im Alter?