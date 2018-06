SONDERVERÖFFENTLICHUNG: 7. BAUERNMARKT MUNDERKINGEN

20.09.2017 (Aktualisiert 12:00 Uhr)

ANZEIGE

Bauernmarkt in Munderkingen

Bereits zum siebten Mal verbindet der Munderkinger Handel- und Gewerbeverein HGV seinen verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr mit einem Bauern- und Handwerkermarkt in der Altstadt.



MUNDERKINGEN - An rund 40 Ständen wird am Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr wieder alles zu finden sein, was einen bunten Bauernmarkt ausmacht. Wie gewohnt werden wieder viele Selbstvermarkter aus der Region ihre „Eigenproduktionen“ anbieten. Und wieder werden die Innenstadtgeschäfte des Munderkinger Handel- und Gewerbevereins von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet sein.



„Viele unserer Mitgliedsbetriebe werden Verkaufsstände vor ihren Ladentüren aufbauen und wieder die unterschiedlichsten Aktionen für die Besucher vorbereiten“, sagt HGV-Vorsitzender Otto-Martin Edel. So wird das Schuhhaus Müller einen Verkaufsstand vor der Tür haben und das Weinhaus Edel wird gemeinsam mit der Metzgerei Sax in der Marktstraße leckeres Vesper und gute Tröpfchen anbieten.



Bereits zum siebten Mal sei es Ziel des Handel- und Gewerbevereins mit dem verkaufsoffenen Sonntag und dem gleichzeitigen Bauern- und Handwerkermarkt den Besuchern einen erlebnisreichen Einkaufsbummel durch Munderkingen zu ermöglichen, sagt Edel. Die Verkaufsstände des Bauern- und Handwerkermarkts werden in der Martinsstraße, rund um den Marktplatz und in der Marktstraße aufgebaut sein. In einem eigens aufgebauten Zelt wird das Team aus dem Berghofstüble in Obermarchtal die Besucher mit Maultaschen und anderen Leckereien versorgen. „Und sollte das Wetter uns einen Streich spielen, können unsere Gäste die Gerichte in den Räumen der Munderkinger Volkshochschule am Alten Schulhof genießen“, sagt Edel.



Bummeln, einkaufen und ein Schwätzle halten