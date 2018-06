SONDERVERÖFFENTLICHUNG: GROSSES RINGTREFFEN MAHLSTETTEN

31.01.2018 (Aktualisiert 11:00 Uhr)

ANZEIGE

Muckenspritzerzunft feiert 25-jähriges Jubiläum

Beim Ringtreffen in Mahlstetten am Wochenende sind die Mucken mit ihren bunten Masken unterwegs.

FOTOS: ALEXANDRA SPECKER FOTOGRAFIE

Es ist soweit: Die fünfte Jahreszeit ist angebrochen und überall gibt es die Gelegenheit zu feiern. So auch in Mahlstetten. Dort geht’s nämlich von Freitag, 2. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, beim 26. Ringtreffen der Narrenfreunde Heuberg in Mahlstetten so richtig rund.



MAHLSTETTEN - Vorab schon einmal zum Einprägen: „Mucken-Spritzer“, lautet der Narrenspruch der Muckenspritzerzunft aus Mahlstetten. Passend zum Ringtreffen feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen.



Los geht’s am Freitag um 19.30 Uhr mit dem ersten Teil des Brauchtumsabends der Ringzünfte in der Mehrzweckhalle Mahlstetten.



Am Samstag beginnt die Feierlichkeit schon um 14 Uhr am Marienplatz. Dort wird der Narrenbaum gestellt, bevor es dann um 19.30 Uhr weiter mit dem zweiten Teil des Brauchtumsabends geht. Der findet wieder in der Mehrzweckhalle in Mahlstetten statt.



Das Programm am Sonntag startet bereits um 9 Uhr mit der Narrenmesse in der Pfarrkirche St. Konrad. Danach folgt um 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Zunftmeisterempfang.



Ein weiteres Highlight des Wochenendes bildet der große Jubiläums-Umzug um 14 Uhr. Etwa 25 Narrenvereine und Zünfte sowie mehrere Guggenmusiken, Musikkapellen und Musikgruppen nehmen am großen Narren-Umzug teil. In den Besenwirtschaften entlang der Umzugsstrecke gibt es reichlich Verpflegung für die Zuschauer.





Auch die Spritzer sind mit ihren Glocken dabei.