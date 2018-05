SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Traditoneller Fasnetssamstag-Umzug

07.02.2018 (Aktualisiert 10:30 Uhr)

Fasnetsumzug im Untermarchtal

„Dr Hokama“ und die große Schar der Untermarchtaler Narren grüßen das Publikum. FOTOS: KHB

Wenn es wieder lautstark „Schopfboale-Hoi“ durch die Straßen von Untermarchtal schallt, dann steht der traditionelle Fasnetssamstag-Umzug auf dem närrischen Programm. Am Samstag, 10. Februar, ab 14 Uhr ist es wieder soweit.



UNTERMARCHTAL - Wenn Schopfboale, Altlacha-Hexa, Hokama und Co. in der heißen Phase der Fasnetszeit zum traditionellen Fasnetssamstag-Umzug nach Untermarchtal einladen, dann lassen sich Narren und närrische Musiker aus der Region nicht lange bitten. Und wie immer werden auch in diesem Jahr originelle Gruppen unterwegs sein, um dem närrischen Gaudiwurm das „typische Untermarchtaler Flair“ zu geben.



Traditionell beginnt der Untermarchtaler Fasnetssamstag um 10.30 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang im Obergeschoss der Mehrzweckhalle. Dort werden sich Großkopfete, Obernarren und Narrenoberhäupter gemeinsam mit Untermarchtals Zunftmeister Thorsten Faad bei launigen Reden und einem Vesper auf den Narrensprung am Nachmittag einstimmen.





Schopf-Boale bringen ihre kleinen Mäuse mit.

Pünktlich um 14 Uhr startet der Fasnetssamstag-Umzug. Dann werden Narren und Musiker in 45 Gruppen vom Klosterhof über die Donaubrücke, vorbei an der Zunftstube der gastgebenden Narren zur Mehrzweckhalle ziehen. Traditionell wird der närrische Zug angeführt von den Untermachtaler Narrenbütteln auf ihrer motorisierten Kutsche.



Ihnen folgen unter den Klängen des Musikvereins aus Frankenhofen die maskierten Grundschüler und Kindergartenkindern. Mit lauten Schopfboale-Hoi-Rufen werden dann „dr Hokama ond seine Altlacha-Hexa“, die Untermarchtaler Sieben Schwaben sowie die große Gruppe der Schopfboale an den Zuschauern vorbeiziehen.



Originelle Gruppen verteilen ihre Gromet

Mit immer neuen Ideen sorgen die originellen Gruppen im Umzug wieder für besondere Hingucker, kommen mit den Zuschauern ins Gespräch und verteilen ihre beliebten Gromet. Und wie immer sind die Themen der originellen Gruppen bis zum Fasnetssamstag-Umzug natürlich ein streng gehütetes Untermarchtaler Fasnetsgeheimnis.





Viel Schabernack ist von den Altlacha-Hexa zu erwarten.