SONDERVERÖFFENTLICHUNG: NARRENGESELLSCHAFT OBERDISCHINGEN

31.01.2018 (Aktualisiert 12:00 Uhr)

Narrengesellschaft Oberdischingen lädt zum närrischen Umzug ein

In 86 Gruppen werden am Sonntag, 4. Februar, rund 3000 Narren und närrische Musiker durch Oberdischingen ziehen. Bereits am Samstag steigt nach der „Hinrichtungsszene“ und der Entmachtung des Bürgermeisters ab 19.30 Uhr der Brauchtumsabend im beheizten Zelt.



OBERDISCHINGEN – Auch in diesem Jahr gilt, dass sich die Narren der nahen und weiten Region nicht lange bitten lassen, wenn die Narrengesellschaft Oberdischingen und mit ihr Malefizweiber, Schlossgeister, Gauner und Henkertrommler zum Umzug bitten. Rund 3000 Narren und Musiker haben ihr Kommen zugesagt, um Oberdischingen beim traditionellen Fasnetsumzug am Sonntag, 4. Februar, ab 13.30 Uhr wieder in eine Narrenhochburg zu verwandeln.



Das närrische Wochenende beginnt bereits am Samstag, 3. Februar, um 18 Uhr. Dann werden die Oberdischinger Narren zum Auftakt wieder die Hinrichtungsszene inszenieren und „die schöne Viktor aufhängen“. Anschließend wird der Bürgermeister entmachtet und dann steigt im Narrenzelt der Brauchtumsabend mit einem bunten Programm. Gemeinsam werden die Kids der NG Oberdischingen, die „Pintas“ und „Dance Emotions“ aus Griesingen, „Private Dancers“ aus Laupheim, „Free Jumpers“ des Sportvereins und die Guggamusik der Donaufetzer das Publikum unterhalten.



Mit dabei sind die Griesinger Druden, die Narrenzunft Erbach und die Tanzgarde aus Oggelsbeuren. Auch die gastgebenden Malefizweiber und Schlossgeister lassen es sich nicht nehmen auf der Bühne zu tanzen. Und später wird im Zelt gemeinsam bei der Fasnetsdisco gefeiert.



Nach der langen Narrennacht treffen sich die Obernarren am Sonntagmorgen um 10 Uhr in der Turn- und Festhalle zum Zunftmeisterempfang. Und wenn pünktlich um 13.30 Uhr der bunte Umzug startet, werden die Zuschauer viele bekannte Fasnetsfiguren aus der Region, aber auch Narren erleben, die in der hiesigen Fasnetslandschaft nur selten zu sehen sind.



Der „Club der Ungeküssten“ führt den Umzug an