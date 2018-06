SONDERVERÖFFENTLICHUNG: LEDERWAREN HUMMLER

20.09.2017 (Aktualisiert 07:40 Uhr)

Jubiläumsverkauf bei Lederwaren Hummler

Zwanzig Jahre ist es her, dass Ulrike Kibler das Lederwarengeschäft in der Hauptstraße in Bad Saulgau übernommen hat.



BAD SAULGAU (red) - Über 300 Taschen sind in dem Lederwarengeschäft in allen Größen und den aktuellsten Farben vorrätig. Taschen in der jeder Ausführung und von den Labels Bulaggi, Tom Tailer und Gabor begeistern die Kundschaft seit Jahren. Passend dazu gibt es, je nach Geschmack, einen kleinen oder großen Geldbeutel, aber auch Schals und Mützen in allen Farben, und Materialien runden das vielfältiger Angebot von Geschäftsfrau Kibler ab.



OoZoo Uhren





Die Uhren der niederländischen Schmuckmarke sind besonders auffällig, weil sie ziemlich groß sind. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. „Genau das sind die Uhren, die sich dem Style der Mode anpassen. Die Uhren sind auffällig und elegant zugleich und immer ein absoluter Hinkucker“, weiß die Unternehmerin.



Weitere Artikel in den Regalen sind: Modische Dekoartikel und jede Menge Geschenkartikel und handgearbeitete Körbe. Für die kleine Kundschaft gibt es Lilifee, Pferde und Dinos aus der Coppenrath Serie.





Topaktuelle Uhren von OoZoo sind immer ein Hit und kommen auch als Geschenk sehr gut an.

