07.02.2018 (Aktualisiert 13:30 Uhr)

Holzbau Fugel: Holzhäuser bieten Wohlfühlatmosphäre

Martin Fugel baut Holzhäuser nach Maß und das seit fast 30 Jahren. FOTOS: OH

Holz ist einer der ältesten Bau- und Werkstoffe. Seine Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit machen es für den Bau von Holzhäusern daher so interessant.



WEITNAU-HOFEN – Seit über 25 Jahren steht Holzbau Fugel in Weitnau-Hofen für kompetentes Bauen mit Holz. „Uns ist nachhaltiges Wirtschaften wichtig: bei Holz haben wir es mit einem nachwachsenden Rohstoff zu tun, in Deutschen Wäldern wird nur circa 2/3 des Holzes genutzt“, erklärt Martin Fugel, Geschäftsführer der Holzbau Fugel GmbH.



„Das Unternehmen wurde 1991 gegründet“, erinnert sich Fugel zurück. Damals habe er auf 15 Quadratmetern ohne Dach aber mit viel Enthusiasmus gestartet. Die jetzige Hallenfläche, in der die Holzhäuser vorgefertigt werden, beträgt 2500 Quadratmeter. „Wir bauen je nach Ausbaugrad zehn bis 15 Holzhäuser im Jahr“, erklärt er. Dafür verwendet Holzbau Fugel ausschließlich technisch getrocknetes und maßhaltig gehobeltes Konstruktionsvollholz. Dabei ist für Martin Fugel selbstverständlich, dass es Holz aus der Region ist.



Mit Holz bauen und Energie sparen





Wer jetzt ein Haus bauen will, kann mit der Wahl des richtigen Wandaufbaus die Weichen für dauerhaft geringe Heizkosten stellen. Bei Holzbau Fugel sind energiebewusste und vorausschauende Bauherren richtig. „Die Massivität der Wand bietet Top- Wärmewerte und garantiert Werthaltigkeit“, sagt Geschäftsführer Martin Fugel. Diese erstklassigen Wärmewerte, die auch noch in Jahren die geforderten Energiestandards problemlos erfüllen, werden dank des massiven Wandaufbaus mit schlanken, Wohnfläche sparenden Wänden erreicht. „Bei 120 Quadratmetern Wohnfläche und normalem Heizverhalten, liegen die Kosten für Heizenergie bei den aktuellen Gas- und Holzpreisen bei etwa 500 bis 600 Euro pro Jahr“, rechnet er vor. Es wird eine Holzfaserplatte an den Wänden und auf dem Dach angebracht - dies bedeutet, das es im Sommer kühl und im Winter warm ist.



Holzhäuser für alle Generationen