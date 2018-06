SONDERVERÖFFENTLICHUNG: ELEKTROMOBILITÄT ZUM ANFASSEN

20.09.2017 (Aktualisiert 09:40 Uhr)

Aktionstag zur Elektromobilität

Vorträge, Vorführungen und Kinderprogramm

HOCHDORF (mam) - Elektromobilität ist spätestens seit dem Dieselskandal und den damit verbundenen möglichen Fahrverboten zu einem ganz heißen Eisen geworden. Plötzlich rücken Elektro-Fahrzeuge wieder vielmehr ins Bewusstsein der Menschen. Geringe Reichweiten, fehlende Infrastruktur für Ladestationen, teure Anschaffungspreise sind Diskussionsthemen, die viele Bürgerinnen und Bürger bewegen.



Unabhängig davon, aber dadurch natürlich nochmals besonders motiviert, hat der Verein Lebensqualität Hochdorf e.V., ein junger Verein, der sich verschiedenen Themen rund um Lebensqualität für Jung und Alt innerhalb der Gemeinde Hochdorf annimmt, sich diesem Thema verschrieben und angenommen. Der Verein möchte mit dem eEvent in Hochdorf die Elektro-Mobilität für die breite Bevölkerung erlebbar machen. Der eigentliche Anlass ist, dass der Verein und die Gemeinde Hochdorf die Anschaffung eines Gemeindebusses mit Elektromotor planen. Probeweise kann über das Förderprogramm LEADER ein Elektrofahrzeug für zwei Wochen im September getestet, verschiedene Einsatzmöglichkeiten ausprobiert werden. Am Ende der Testwochen können sich alle Bürgerinnen und Bürger beim eEvent – Elektromobilität zum Anfassen über Elektromobilität informieren. Deshalb wird am Samstag, 23. September, zwischen 13 und 17 Uhr ein Aktionstag in und um die Sporthalle in Hochdorf stattfinden.





Das Organisationsteam freut sich auf viele Besucher.

Unter dem Titel „Elektromobilität zum Anfassen“ sollen Elektroautos, Pedelecs, E-Bikes und das FEDDZ, ein Elektro-Kleinkraftrad, präsentiert sowie Informationen rund um Elektromobilität vermittelt werden. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie wird den Nachmittag abrunden. Bei den ausstellenden Autohändlern kann man sich über serienreife Elektrofahrzeuge ebenso informieren wie E-Bikes und Pedelecs über eine große Teststrecke ausprobieren. Dort sehen die Verkaufszahlen super aus – im Gegensatz zu den E-Autos.



Rekordumsätze bei E-Bikes



Die Fahrradwirtschaft verzeichnet Rekordumsätze in diesem Segment. Schnell, bequem und preiswert ankommen – das ist moderne Mobilitätspolitik, die zudem Spaß macht. Ab 13 Uhr ist ein Segway-Parcours eingerichtet, an dem man mit viel Spaß seine Geschicklichkeit testen kann. Dazu gibt es viele Informationen über Photovoltaik, die Installation einer Ladestation oder den aktuellen Stand der E-Mobilität in der politischen Diskussion.



Angebote für die Kinder wie Kinderschminken, Bastelspaß, Buddelkiste oder ein Actionbound-Quiz sorgen für einen entspannten Familiennachmittag. Dazu trägt auch das umfangreiche Essensangebot von schwäbisch-deftig bis vegetarisch und süß bei. Der Eintritt ist frei.



Erste Erfahrungen

Sechs Personen haben sich bereit erklärt, ehrenamtlich Fahrten zu übernehmen. Die Gemeinde Hochdorf bekam über das LEADER-Programm die Chance, den Nissan e-NV200 für zwei Wochen für Testfahrten zu nutzen. Der Verein Lebensqualität hat für diese Testphase ein breites Programm aufgestellt, zu dem sich Bürgerinnen und Bürger anmelden konnten. Da die Nutzung des Elektroautos auf die Zeit des Schulbeginns fiel, konnte auch die Beförderung der Schulkinder von Wettenberg und Berg nach Hochdorf in die Grundschule und zurück organisiert werden. Zwei ältere Bürger aus Hochdorf wurden zur Tagespflege nach Bad Buchau gefahren.



Diese Fahrten entlasteten die Angehörigen sehr, da sie während des Aufenthalts in Bad Buchau endlich entspannen, Zeit für eigene Bedürfnisse verwenden konnten. Im Rahmen der Ganztagesbetreuung der Rosenbach-Grundschule fuhren die Kinder zum Schwimmbad und zurück. Den Kindern hat es gefallen, im Elektroauto chauffiert zu werden. Es kam die Aussage: „Alle Leute sollten mit einem Elektroauto fahren. Dann wäre es endlich mal ruhig auf der Straße."



Sechs Personen haben sich ehrenamtlich als Fahrer mit dem Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt. Dafür mussten sie eine Kopie des Führerscheins und eine versicherungstechnische Erklärung abgeben.