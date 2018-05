SONDERVERÖFFENTLICHUNG: FASNET EBERHARDZELL

31.01.2018 (Aktualisiert 08:00 Uhr)

Fasnetswochenende in Eberhardzell

Schon seit einigen Wochen sind die Narren aus Eberhardzell unterwegs (Die Fasnet in Eberhardzell beginnt traditionell am 11.11.. Bei dieser Veranstaltung wird unter anderem der neue Präsident gewählt, die Neumitglieder getauft und der Poldewitz erwacht wieder zum Leben). Ab 3. Februar startet das langersehnte Fasnetswochenende auch in Eberhardzell.





EBERHARDZELL - Das Fasnetswochenende beginnt am Samstag, 3. Februar um 18.31 Uhr mit einer Narrenmesse in der Kirche in Eberhardzell. Die Kirchengemeinde, die Narren sowie der Kinder- und Jugendchor läuten mit einer Vorabendmesse das Fasnetswochenende ein. Nach der Messe geht es in die Umlachtalhalle. Der diesjährige Präsident Wiese I. (Alois Denzel; Mitglied der Narrenzunft Eberhardzell) begrüßt dann ab 20 Uhr das närrische Volk mit „Zelli Zella Zello“ beim ersten Bunten Abend. Ein buntes Programm erwartet die Zuschauer. Ob der Marschtanz (Kindergarde, Schülergarde und Präsidentengarde führen jeweils einen Tanz auf) der Garden oder der Kindertanz (Kinder und Jugendliche aus der Narrenzunft tanzen in diesem Jahr die Sage), Sketche der einzelnen Gilden, Bütten von Mitgliedern und Freunden der Narrenzunft oder einfach nur die Unterhaltungsmusik: An diesem Abend kommt jeder auf seine Kosten. Für eine ausgewogene Verpflegung hat die Narrenzunft natürlich an diesem Abend auch gesorgt.







Am Sonntag, 4. Februar, ab 13.30 Uhr steigt dann der Große Narrensprung in Narrenzell (aus Eberhardzell wird ab 3. Februar dann Narrenzell). Rund 4000 Hästräger (etwa 60 Gruppen) ziehen durch die Straßen in Narrenzell und verbreiten Fasnetsstimmung. Wie im vergangenen Jahr werden sich die Hästräger beim Romersberg aufstellen. Danach werden sie auf der Fischbacher Straße (L307) über die Hauptstraße in die Schulstraße einbiegen, wo dann in Höhe Umlachtalhalle das Umzugsende sein wird. Auch nach dem Umzug ist wieder einiges in Narrenzell geboten. Ob beim Hexenzelt (Parkplatz beim Altersheim St. Josef), Party-Zelt der NZ (Postplatz) oder im Holzwurmzelt (Umzugsende Parkplatz Treppen Kohler): Das Partyvolk wird auf seine Kosten kommen. Auch für die, die es etwas „ruhiger“ wollen ist die Umlachtalhalle geöffnet.



Am Gompigen Donnerstag, 8. Februar, übernehmen die Narren endgültig die Herrschaft über Narrenzell. Bis Aschermittwoch haben die Narren das Sagen. Präsident Wiese I. befreit mit seinen Narren die Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten sowie vom Schulalltag. Auch Bürgermeister Guntram Grabherr muss an diesem Tag seinen Rathausschlüssel herausgeben. Höhepunkt an diesem Tag ist wie immer die Bach-nab-Fahrt. Mit selbstgebauten Booten werden wieder einige „Verrückte“ auf der Umlach schippern und vielleicht die eine oder andere nasse Berührung mit dem kalten Umlachwasser haben. Die „Gaudi auf dem Bach“ wird bestimmt wieder ein unvergesslicher Tag für die Narrenzunft Eberhardzell. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, sollte Narrenzell an diesem Tag besuchen und mitfeiern.