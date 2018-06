SONDERVERÖFFENTLICHUNG: ENERGETISCH ZUKUNFTSWEISEND

06.02.2018 (Aktualisiert 12:00 Uhr)

Richtfest der neuen Wohnanlage Imhof

In zentraler, aber doch ruhiger Lage entsteht das exklusive Bauobjekt „Wohnanlage Imhof“ in Mittelbiberach. Es liegt direkt am Naherholungsgebiet entlang des Rotbachs. Alle Wohnungen sind nach Süden ausgerichtet und erlauben einen herrlichen Blick in die Natur, teilweise auf den gräflichen Wildpark, das Schloß und die Kirche.



MITTELBIBERACH - Ein wunderbarer Platz zum Wohnen und um sich so richtig wohl und zuhause zu fühlen. In dieser einmaligen Lage baut die Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach GbR in zwei und dreigeschossiger Bauweise 31 Wohnungen, davon sechs Penthousewohnungen, mit Wohnflächen von 52 bis 148 Quadratmetern in gewohnt hochwertiger Bauweise mit Ziegelmauerwerk der neuesten Generation.