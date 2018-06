SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Leistungsschau und Ausstelung AH Hensle

20.09.2017 (Aktualisiert 12:00 Uhr)

ANZEIGE

Diesel-Prämie bei Autohaus Hensle

Beim Kauf eines Neuwagens der Marken Renault, Nissan oder Dacia gibt es beim Autohaus Hensle in Mühlheim und Tuttlingen nicht nur eine Sonderprämie von bis zu 7000 Euro für Inzahlungnahme eines Diesel-Fahrzeugs der Euronorm eins bis vier, sondern auch bis zu fünf Jahren Garantie. Das Autohaus Hensle-Team berät seine Kunden ausführlich am Samstag, 23. September, von 9 bis 14 Uhr im Autohaus und danach von 14 bis 22.30 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr an der Stadthalle bei der Leistungsschau. Der Eintritt ist frei.





TUTTLINGEN (val) - Gerade im Bereich der Elektromobilität ist das Autohaus Hensle führend in der Region. So konnten sie vom meistverkauften Elektroauto Deutschlands, dem Renault ZOE, und dem meistverkauften Elektrofahrzeug der Welt, dem Nissan LEAF, schon etliche Fahrzeuge ausliefern. Gerade in diesem Jahr hat sich die Zahl der Verkäufe auch in der Ungewissheit der Dieselpolitik verdoppelt.