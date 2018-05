SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Autohaus Sing

03.02.2018 (Aktualisiert 12:00 Uhr)

Autohaus Sing präsentiert das neue Mazda Sondermodell MX-5 Sakura

Vorstellung des neuen Mazda Sondermodells MX-5 Sakura

Die Roadster-Legende Mazda MX-5, die sich nicht nur den Titel „World Car of the Year“ sicherte, sondern sich auch im Kampf um das „World Car Design of the Year“ gegen die hochklassige Konkurrenz aus dem Premiumsegment durchsetzte, gibt es jetzt weitergedacht: Das Autohaus Sing in Essingen präsentiert am heutigen Samstag, 3. Februar, von 9 bis 16 Uhr das neue Mazda Sondermodell MX-5 Sakura.



ESSINGEN (red/ms) - Im Mazda MX-5 Sakura* treffen exklusive Ausstattung und atemberaubendes Design aufeinander. Das optische Highlight: sein unverkennbares Stoffverdeck in dunkelrot, das genau wie sein Vorbild – die japanische Kirschblüte – für Schönheit und Aufbruch steht. Gemeinsam mit der beigen Lederausstattung und den Leichtmetallfelgen in „Bright Dark“ verleiht diese Kombination dem Sondermodell der Roadster-Ikone einen edlen und zugleich sportlichen Look.



Hochwertiges BOSE-Sound-System



Für maximalen Fahrkomfort im Innenraum wurde nicht nur die Geräuschabschirmung verbessert, sondern ein hochwertiges BOSE Sound-System mit neun Lautsprechern verbaut. Das Beste: Über das MZD-Connect inklusive Digitalradio-Tuner (DAB) lässt sich dieses auch während der Fahrt absolut sicher und spielend leicht bedienen.



Mit seiner attraktiven Mehrausstattung, die sogar noch über der Exclusive-Line des Mazda MX-5 liegt, erfüllt der Sakura höchste Ansprüche. Dabei gelingt ihm der Spagat zwischen grenzenlosem Fahrspaß und modernsten Sicherheitsstandards dank dynamischem Kurvenlicht (AFS), Einparkhilfe und Spurhalteassistent (LDWS) spielerisch.



*Kraftstoffverbrauch/ CO2-Emissionen für den Mazda MX-5 Sakura SKYACTIV-G 131: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,0 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 139 g/km; CO2-Effizienzklasse: E .





Mazda MehrWertTagen

Jetzt die Technologie hinter den Erfolgsmodellen von Mazda entdecken und sich eine Ausstattungsoption gratis sichern. Challenge accepted: Für Mazda ist das viel mehr als ein Motto. Es ist die Philosophie, die die Marke seit beinahe 100 Jahren antreibt und immer wieder dazu motiviert, neue, unkonventionelle Wege zu gehen. So wie mit der SKYACTIV Motorentechnologie. Seit 2012 stattet Mazda alle Modelle mit den zukunftsweisenden und sich ständig weiterentwickelnden Motoren aus, mit denen bereits seit fünf Jahren die Euro-6- Norm erfüllt werden. Geben Sie Ihren alten Diesel an den Mazda MehrWertTagen am heutigen Samstag im Autohaus Sing, Ferdinand-Porsche-Straße 1 in Essingen, ab und sichern Sie sich zusätzlich zur SKYACTIV

Wechselprämie von bis zu 7500 Euro eine attraktive Ausstattungsoption gratis.



Hyundai lässt Herzen schneller schlagen

Der Kona und die neuen Passion Sondermodelle

Der Hyundai Kona sieht nicht nur schick aus, er hat auch viel zu bieten. Das außergewöhnlich lichtstarke Head-up Display lässt sich per Knopfdruck ausfahren. FOTO: HYUNDAI

Nutzen Sie Ihre Chance und besuchen Sie noch heute das Autohaus Sing in Essingen: Der Hyundai Kona und die neuen Passion Sondermodelle mit attraktiven Preisvorteilen bis zu 3990 Euro warten darauf, erforscht zu werden.



ESSINGEN (red/ms) - Ob Fußballfan oder nicht: Bei diesen Angeboten jubeln alle. Entdecken Sie jetzt den Hyundai i10, i20, i20 Active, i30 5-Türer, i30 Kombi und Tucson in einer aufregenden Sonderedition. Egal, ob Sie sich für Fußball begeistern oder nicht – Hyundai hat für jeden das passende Fahrzeug. Ausgestattet mit vielen Highlights und attraktiven Preisvorteilen.



Der Kona sieht nicht nur schick aus, er hat auch viel zu bieten: Die Voll-LED-Scheinwerfer und das scharf geschnittene LED-Tagfahrlicht sorgen auch abseits ausgetretener Pfade für beste Sicht – und für Aufsehen. Kräftige Radhäuser bringen die bis zu 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen des Kona so richtig zur Geltung. Head-up Display, modernste Soundtechnik, nahtlose Smartphone-Integration: Die Innenausstattung des neuen Hyundai Kona verkörpert urbanen Lifestyle auf Höhe der Zeit. Und wie Sie es von einem individuellen Typen erwarten dürfen, lassen sich Lenkrad, Gurte und Armaturen mit aufregenden Farbakzenten stylen.