07.02.2018 (Aktualisiert 09:30 Uhr)

Valentinstag in Aalen

Reality-TV-Star Sebastian Pannek gibt Tipps

Romantische Liebesbekenntnisse, Blumen und zärtliche Aufmerksamkeiten für die Partnerin oder den Partner: Das gehört zum Valentinstag dazu, wenn man die Liebste oder den Liebsten bereits gefunden hat. Wie aber sollten es Menschen in Sachen Romantik halten, die bei einem Date herausfinden wollen, ob der Traumpartner vor ihnen steht?



REGION (djd) - Experte auf diesem Gebiet ist Sebastian Pannek. Der 31-jährige Kölner war 2017 „Bachelor“ in der gleichnamigen RTL-Datingshow und rät: „Ich mag es besonders, beim ersten Date spazieren zu gehen. Man lernt das Gegenüber ganz ungezwungen kennen, da die Gespräche zufällig entstehen.“ Die Themen ergäben sich spontan, weil man sich von den Dingen, die man wahrnehme, inspirieren lasse. „Man bekommt ein gutes Gefühl für die andere Person“, so Pannek.



Immer mehr Paare finden sich heute über Online-Dating. „Natürlich wäre es toll, wenn einem die Traumfrau oder der Traummann auf der Straße über den Weg läuft – aber warum nicht Online-Plattformen nutzen, um die Suche zu vereinfachen“, meint Sebastian Pannek. Dabei sei es wichtig, aufrichtig zu sein und ehrliche Komplimente zu machen: „Ich freue mich über Komplimente, die in die Tiefe gehen und weniger oberflächlich sind, denn sie berühren einen wirklich und sind nicht nur so daher gesagt.“