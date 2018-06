SONDERVERÖFFENTLICHUNG: ENDLICH MOBIL

31.01.2018 (Aktualisiert 16:00 Uhr)

Den eigenen Führerschein in der Tasche!

Zufriedene Kunden und ein guter Ruf sind ein wichtiges Kriterium bei der Wahl der Fahrschule.

Endlich mobil, endlich eine Fahrerlaubnis! Darauf freuen sich nahezu alle jungen Leute riesig. Raimund Weißenrieder, Leiter der Fahrschule Banane, unterhielt sich mit dem Südfinder über Wissenswertes rund ums Thema Führerschein.



VON ROSA LANER



Was ist wichtig bei der Wahl einer Fahrschule?



Ich empfehle den jungen Leuten, sich im Freundeskreis umzuhören. Zufriedene Kunden und der gute Ruf einer Fahrschule sind ein wichtiges Kriterium. Aber man muss aufpassen mit Gerüchten. Zum Beispiel heißt es manchmal, diese oder jene Fahrschule habe strenge Prüfer. Das ist Unsinn. Die Prüfer werden vom TÜV zugeteilt, sodass durchgewechselt wird. Die Fahrschulen haben keinen Einfluss darauf und erfahren sehr kurzfristig, welche Prüfer kommen.



Bietet jede Fahrschule Ausbildung in allen Klassen an?



Man braucht für jede Klasse eine Fahrlehrererlaubnis, die Fahrschule muss wiederum die Fahrschulerlaubnis haben, diese Klasse auszubilden. Auch das „wie“ ist wichtig, etwa bei einer Motorradüberlandfahrt, da sollte der Fahrlehrer den Fahrschüler idealerweise mit Motorrad und Funk begleiten. Ich empfehle, dass Kunden sich vor Ort ein Bild machen, um eine Entscheidung zu treffen. Die Chemie muss stimmen und deshalb bieten wir zum Beispiel einen kostenlosen Probeunterricht.



Gibt es auch Unterricht für Ausländer?



Ja. Im Unterricht selbst kann man schon auf Englisch kommunizieren. Eine TÜV-Anweisung besagt aber, dass die praktische Prüfung nur auf deutsch erfolgen darf, also muss der Fahrschüler deutsch verstehen und erklären können.



Wie läuft es mit dem Führerschein mit 17?



Rund 70 Prozent der Jugendlichen nutzen die Möglichkeit, schon mit 17 Jahren den Führerschein zu machen. Mit bestandener Fahrprüfung erhalten sie eine Prüfungsbescheinigung und dürfen mit einer eingetragenen Begleitperson Auto fahren. Diese Begleitpersonen müssen mindestens 30 Jahre alt sein, seit fünf Jahren ohne Unterbrechung den Führerschein Klasse B besitzen und sie dürfen nicht mehr als einen Punkt im Fahreignungsregister haben.



Und hat sich dies bewährt?