Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es heutzutage auf einem modernen landwirtschaftlichen Hof zugeht, der sollte das Hoffest auf dem Allgäu Hof in Starkenhofen (Bad Wurzach) nicht verpassen. Unter dem Motto „Gläserne Produktion“ bekommen die Besucher am Sonntag, 19. August, von 10 bis 17 Uhr einen Einblick in die Landwirtschaft. Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein.



Bad Wurzach (pam) – „Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus Unterhaltung, Kinderprogramm, vielen Informationen und interessanten Gesprächen mit Fachleuten“, erklärt Michael Müller, der den Bauernhof führt. Zum Programm für die kleinen Besucher gehören unter anderem ein Spielmobil, eine Hüpfburg und eine Strohpyramide. Weitere Punkte auf dem vielfältigen Programm sind: Kutschfahrten, Gewinnspiel, Glasperlenmanufaktur, Korbflechter, Holzschnitzer, Motorsägenkünstler, Kartengestalterin, Betonkünstler und Näharbeiten. Außerdem sind auch noch zwei Königinnen vor Ort: die amtierende Braunviehkönigin und die Käsekönigin.



Zusätzlich dürfen sich die Besucher bei diesem Hoffest auch noch auf zwei Premieren freuen – erstmals wird nämlich der Käse „der Wachbühler“ vorgestellt, der in Zukunft aus der ebenfalls erstmals offiziell vorgestellten „a2 Allgäu Urmilch“ hergestellt wird. Bei der A2-Urmilch handelt es sich um eine spezielle Milch, die nur von ausgewählten Kühen gegeben wird und für Menschen, die eigentlich unter einer Milch-Unverträglichkeit leiden, besser vertragen werden. „Mit ordentlicher Milch ist sogar die Lactose-Intoleranz verschwunden – ist wohl doch eher eine Industriemilch-Intoleranz“, schrieb ein Oliver ins Gästebuch der Milchhütte des Allgäu Hofs. Offensichtlich hat er eine Milch von einer A2-Kuh erwischt. Warum die A2-Urmilch so gut verträglich ist – dieses Geheimnis wird auf dem Hoffest gelüftet (mehr zur A2-Milch und zum neuen Käse auf den folgenden Seiten sowie online unter www.derwachbuehler.de und www.a2urmilch.de).



Gläserne Produktion



Passend zum Motto „Gläserne Produktion“ gibt es außerdem natürlich Hofführungen und Infostände. „Wir sind stark daran interessiert, Einblicke in die Landwirtschaft zu geben. Auch, um bei dieser Gelegenheit die landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt ins richtige Licht zu rücken“, erklärt Müller. „Wir haben in Deutschland hervorragend ausgebildete Landwirte, die ihre Arbeit mit Leidenschaft und großem Ehrgeiz professionell ausüben. So wie wir auch. Genau das wollen wir mit dem Hoffest auf dem Allgäu Hof zeigen.“ Manchmal schmerze es ihn doch, wenn er sieht, welch geringen Stellenwert die Landwirtschaft inzwischen oft in der Gesellschaft habe. „Wenn andere im Sommer grillen, arbeiten wir unter Hochdruck, um am Ende eine optimale Ernte einzubringen“, so Müller.



Deswegen stehen die Türen des Allgäu Hofes auch vor und nach dem Hoffest immer für interessierte Besucher offen. „Wir haben immer wieder Gruppen von Schulen und Kindergärten bei uns zu Besuch“, erzählt Müller, der mit dem Allgäu Hof auch das Projekt „Lernort Bauernhof“ unterstützt. Außerdem sind auch immer wieder Besuchergruppen von den Landfrauen, Zuchtvereinen oder anderen interessierten Gruppen auf dem Hof. „Die weiteste Anreise bei einer Hofbesichtigung hatte bisher eine Reisegruppe aus Japan.“





Der Allgäu Hof – Landwirtschaft mit Tradition seit 1750

Saftige Wiesen, grüne Wälder, eine idyllische Landwirtschaft – in dieser einzigartigen Landschaft, wo andere Urlaub machen, verbindet der Allgäu Hof Tradition und Moderne. Die Geschichte des Bauernhofes geht bis in das Jahr 1750 zurück. Seither hat sich viel verändert. Aus der kleinen Milchwirtschaft ist über die Jahre eine innovative und kreative Landwirtschaft entstanden – mit eigenem Ferienhaus und Molkerei.



BAD WURZACH (pam) – Der Mittelpunkt des Allgäu Hofs ist das Braunvieh. Die Kühe werden seit Jahrzehnten gepflegt und gehegt und stammen fast ausschließlich aus der eigenen Zucht. „Die Tiergesundheit ist für uns das Wichtigste. „Frisch auf den Tisch“, heißt es deshalb für unsere Braunviehkühe. Mit einem selbstfahrenden Futtermischwagen wird eine schmackhafte und gesunde, auf die Milchkühe abgestimmte Futterration, zum Verzehr bereit gestellt. In unseren Stallungen genießen die Kühe viel Licht und Luft, Wohlfühlbürsten, Kuhdusche und eine freie Wahl der Melkzeit. Alles ohne Stress, einfach völlig entspannt“, erklärt Michael Müller. Außerdem habe jede Kuh einen eigenen Namen und über jede einzelne können laut ihm Geschichten erzählt werden. „Es gibt viele Kuhfamilien mit Oma, Mutter, Tochter und Geschwister.“





Um die Milchviehhaltung auch für spätere Generationen noch erhalten zu können, geht der Allgäu Hof neue Wege. So wurden alle Kühe und die Nachzucht untersucht, ob sie die wertvolle A2-Urmilch geben (Bericht rechte Seite), was Dank der eigenen Zucht der ursprünglichen Rasse „Braunvieh“ bei 70 Prozent der Kühe der Fall ist, die restlichen 30 Prozent haben das Merkmal A2/A1. Diese Milch der A2 Kühe wird zukünftig separat erfasst und als „a2 Allgäu Urmilch“ in der Glasflasche im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein und beim Bergkäse des Allgäu Hofs „Der Wachbühler“ verarbeitet werden.



Man wolle schließlich zukunftsund wettbewerbsfähig bleiben. Deshalb bilde man sich auch stetig fort, um neue Technologien kennen zu lernen und diese später anzuwenden. „Eine moderne Landwirtschaft macht heute unter anderem aus, innovativ und kreativ zu sein. Oberstes Ziel ist und bleibt aber: Unsere Tiere besonders artgerecht zu halten und qualitativ hochwertige Milch zu erzeugen“, erklärt Müller.



Hofeigene Molkerei





Die Milch wird direkt in der eigenen Molkerei (rechts) verarbeitet.

Seit den Anfängen 1750 wurde der Betrieb über Generationen hinweg ständig weiterentwickelt. Dadurch ergaben sich neue Betriebszweige, durch die man heute von einer betrieblichen Kreislaufwirtschaft sprechen kann: „Im Mittelpunkt stehen nach wie vor unsere Kühe – durch deren Ausscheidungen Gülle für die Biogasanlage entsteht. Mit der dadurch entstehenden Abwärme wird über eine 600 Meter lange Fernwärmeleitung der gesamte Betrieb beheizt. Auch der Stall, auf dem Photovoltaik-Anlagen installiert sind, die für einen CO2-neutralen Eigenstrom sorgen. Der Dünger wiederum, der durch die Biogasanlage entsteht, wird auf den Feldern für die Futtergewinnung eingesetzt. Das Futter selbst wird dann optimal verwertet– während der qualitativ nicht so hochwertige Teil für die Biogasanlage genutzt wird, werden mit dem hochwertigen Futter die Kühe gefüttert“, erklärt Müller das in sich geschlossene System. Die durch diesen Kreislauf gewonnenen Milch wird in der hofeigenen Molkerei auf dem Allgäu Hof auf direktem Weg verarbeitet. Weitere Ressourceneinsparungen ergeben sich durch den Direktvertrieb in Tauschgefäßen.



Die traditionsreiche Geschichte, die hinter dieser Entwicklung steckt, geht lange zurück. Nach der Entstehung des Betriebs 1750 wurde um 1864 neben der Milchwirtschaft ein Viehhandel mit Schlacht und Nutzvieh geführt. Alois Müller, der Großvater des heutigen Hofbesitzers Michael Müller, übernahm 1937 den Betrieb mit sechs Kühen und etwas Jungvieh. Sein Bruder, Benedikt Müller, betrieb in den Jahren 1925 bis 1930 als Wagner eine kleine Werkstatt in einem Anbau an das Wohnhaus. Im Jahr 1974 fand erneut ein Generationswechsel statt – Hubert Müller übernahm den Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt hatte man 25 Kühe, 15 Jungvieh, drei Bullen, zwei Muttersauen und zwei Mastschweine. „Ein Thema, das uns alle in der jüngeren Geschichte unseres Hofes bewegt hat, ist der schicksalhafte 27. Oktober 1999. Unser Hof brannte: Das Wirtschaftsgebäude und der Boxenlaufstall fielen den Flammen zum Opfer. Zu Anfang waren wir uns nicht sicher, ob wir den Hof nochmals aufbauen wollen, schließlich hatten wir ihn noch bis kurz vor dem Brandereignis ständig renoviert und weiterentwickelt. Schlussendlich entschieden wir uns dann doch für den Wiederaufbau, der zweieinhalb Jahre dauerte“ erzählt Michael Müller, der den Hof seit 2007 führt.



Zum Hof gehört auch ein Ferienhaus mit zwei Ferienwohnungen. Diese sind neu gebaut worden und großzügig gestaltet. „Wer die Natur und Ruhe sucht und gleichzeitig in einer großzügigen Ferienregion seinen Urlaub verbringen möchte, der ist bei uns richtig.“



Weitere Infos zum Allgäu Hof gibt es unter www.allgaeuhof.de sowie auf Facebook und Youtube.





Frische Hofmilch, „a2 Allgäu Urmilch“ und ein eigener Käse

Mit der Kundenkarte des Allgäu Hofs kann man an den Milchautomaten schnell bargeldlos selbst seine frische Hofmilch zapfen. Eine aufgeladene Karte eignet sich auch perfekt als Geschenk zum Geburtstag oder als Weihnachtsgeschenk für seine Mitarbeiter. Die Kundenkarte ist an allen Milchautomatenstandorten erhältlich. Bei individuellen Wünschen an Kartenguthaben: 07564/ 933 960 oder E-Mail: vermarktung@allgaeu-hof.de.

Um die Landwirtschaft auch für zukünftige Generationen zu erhalten, geht der Allgäu Hof trotz aller Tradition immer wieder neue innovative und kreative Wege. Dazu gehört, dass die frisch gemolkene Milch inzwischen in der hofeigenen Molkerei verarbeitet und dann im Direktvertrieb an Geschäfts- und Privatkunden verkauft wird. Die neuesten „Ergebnisse“ dieses Innovationsdranges sind die „a2 Allgäu Urmilch“ und der damit hergestellte Käse „der Wachbühler“.



BAD WURZACH (pam) – „In der hofeigenen Molkerei verarbeiten wir die frisch ermolkene Milch unserer Braunviehkühe – mit hervorragenden Inhaltsstoffen“, erklärt Michael Müller. Die Molkerei ist ein kompletter Neubau, der im Mai 2018 fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde und EU-zertifiziert ist. „Bei der Realisierung der hofeigenen Molkerei waren uns die kurzen Wege von der Produktion bis zur Verarbeitung besonders wichtig.“ Von der Melkstation im Stall bis zur Molkerei sind es teilweise nur zehn Meter. „An die tägliche Verarbeitung der Milch in der Molkerei wurden ganz besondere Aspekte der nachhaltigen Produktion und Verarbeitung gestellt. So produzieren wir den benötigten Strom über unsere Photovoltaikanlagen. Die Heizung, die Warmwasserbereitung sowie der Betrieb der Produktionsanlagen, wurden mit der eigenen Biogasanlage gekoppelt und können somit sehr ressourcensparend betrieben werden. Das Gesamtkonzept wurde auf kurze Produktionswege, direkter Vertrieb in unsere Region sowie ein Höchstmaß an unverpackten Produkten erstellt. Alles passend zum Gesamtkonzept des Allgäu Hofs mit nachhaltiger Wirtschaftsweise“, so Müller.



Voller Vitamingehalt





Deswegen wird die in der Molkerei besonders schonend behandelte Milch für die Verkaufsautomaten und die Belieferung der Geschäftskunden auch in Tauchgefäße abgefüllt. Durch die schonende Behandlung behält die Milch ihren natürlichen Geschmack sowie den vollen Vitamin-, Eiweiß-, Mineralien- und den natürlichen Fettgehalt, der die Milch der alten Braunvieh-Rasse auszeichnet. Dank der im lokalen Einzelhandel aufgestellten Verkaufsautomaten und dem Milchhäusle direkt beim Hof, können die Verbraucher sich ihre frische Hofmilch selber zapfen. Auch viele Eisdielen, Bäckerein und andere Geschäftskunden werden direkt mit der frischen unverpackten Hofmilch beliefert. Wie beispielsweise das Eiscafé Aldo, das auch am Hoffest Eis, hergestellt mit der frischen Milch vom Allgäu Hof, anbietet oder die Bäckerei Mayer aus Isny, die kontinuierlich beliefert wird.



Zusätzlich zur „normalen“ frischen Hofmilch, die bereits auch 70 Prozent A2 Milch und 30 Prozent A2/A1 Milch enthält, gibt es zukünftig auch die „a2 Allgäu Urmilch“ als frische Milch in der Glasflasche im Lebensmitteleinzelhandel. „Die A2-Milch ist eine Milch, die von Menschen mit einer Unverträglichkeit oder mit Allergien besser vertragen wird“, erklärt Müller.



Besser verträglich





Der Grund liege vermutlich in einem Eiweißbestandteil der Milch, dem Beta-Kasein. Je nach Milchvieh-Rasse und Züchtung trete die Struktur des Beta-Kaseins in der Milch in den Varianten A1, A1/A2 oder A2 auf. Entscheidend sei dabei die Zusammensetzung der Kette der 209 Aminosäuren, die zusammen das Kasein bilden, beziehungsweise dort die Position 67: Während bei der A1-Milch hier die Aminosäure Histidin sitze, finde man bei der A2-Milch dort die Aminosäure Prolin. Das wiederum habe Auswirkungen auf die Aufspaltung bei der Verdauung: Bei der Aufspaltung von A1-Kaseinen entstehe das Zwischenprodukt Beta-Casomorphin 7, das sich Erfahrungen gemäß negativ auf das Immunsystem, sowie die Verdauung und den Stoffwechsel auswirken könne. Bei der Aufspaltung von A“-Kaseinen sei das nicht der Fall, so Müller. Bei einer Unverträglichkeit, die auf das Milcheiweiß zurückzuführen ist, könne die A2-Milch daher eine verträgliche Alternative sein.



Den Namen Urmilch hat diese A2-Milch bekommen, da man davon ausgehe, dass ursprünglich alle Rassen dieses A2-Erbgut trugen und der A1-Typ erst durch die Zucht entstanden sei. Michael Müller hat alle seine Braunviehkühe und die Nachzucht untersuchen lassen – dabei ist herausgekommen, dass 70 Prozent von ihnen die A2-Milch geben, die restlichen 30 Prozent A2/A1 Milch. Durch die gezielte Züchtung, die der Allgäu Hof bereits vor zwei Jahren eingeleitet hat, wird das Verhältnis langfristig zu gunsten der A2 Milch ausfallen.



Und genau aus dieser A2-Urmilch wird auch in Zukunft der neue Käse „der Wachbühler“ hergestellt. Erhältlich ist er dann direkt am Hof in der Milchhütte, im Lebensmitteleinzelhandel unserer Partnergeschäfte, auf Wochenmärkten sowie in Delikatessen-Läden in unserer Region.



Lieferdienst



Weitere Infos zu den Produkten des Allgäu Hofs gibt es unter www.frische-hofmilch.de, www.milch-huette.de , www.derwachbuehler.de und www.a2urmilch.de. Bäckereien, Eisdielen oder andere Kunden, die ebenfalls mit unverpackter Hofmilch beliefert werden möchten, können sich direkt telefonisch unter 07564/933 960 informieren oder per E-Mail: vermarktung@allgaeu-hof.de. Außerdem kann man den Allgäu Hof auch auf der Oberschwabenschau (Stand 516, Zelt 5) und dem landwirtschaftlichen Hauptfest auf dem Cannstatter Wasen (Halle 4) besuchen.



Sonderangebote



Zum Hoffest gibt’s etliche Sonderangebote, wie etwa die Kundenkarte um 25 Prozent ermäßigt sowie die Milch-Glasflasche zum halben Preis.





