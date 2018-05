SONDERVERÖFFENTLICHUNG: FREIWILLIGES SOZIALES JAHR

31.01.2018 (Aktualisiert 14:30 Uhr)

Das FSJ bietet interessante Einblicke in unterschiedlichste Berufe

Im FSJ können junge Leute wertvolle Erfahrunen sammeln. Dafür gibt es verschiedenste Einsatzstellen.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Freiwilligendienst für junge Menschen. Ein FSJ bietet dir die Möglichkeit, Einblick in viele interessante Berufsfelder zu bekommen und dich in ihnen auszuprobieren.



REGION - Außerdem kannst du die bildungs- und erfahrungsreiche Zeit im FSJ zur persönlichen Weiterentwicklung und zur Berufsorientierung nutzen. In einem FSJ engagierst du dich für andere und leistest damit freiwillig einen wertvollen Beitrag zum Zusammenleben, ohne den unsere Gesellschaft so nicht möglich wäre.



Ein FSJ – wie funktioniert das überhaupt?



An einem FSJ sind immer drei „Parteien“ beteiligt: ein/e Freiwillige/-r, eine Einsatzstelle und ein Träger. Jede/-r dieser drei Beteiligten übernimmt im FSJ unterschiedliche Aufgaben, damit alles reibungslos funktioniert und der Freiwilligendienst eine Bereicherung für alle ist. Beim Klicken auf den jeweiligen Begriff erfährst du, was sich hinter ihm verbirgt. So kannst du ganz leicht verstehen, wie das FSJ strukturiert ist und an wen du dich mit welcher Frage wenden kannst. Eine Stichwortliste mit vielen weiteren wissenswerten Infos findest du im A-Z des FSJ.



Voraussetzungen



Um ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen, benötigst du keinerlei Vorpraktika oder Erfahrungen. Die einzige Bedingung für eine Bewerbung im FSJ ist, dass du die Vollzeitschulpflicht erfüllt hast und höchstens 26 Jahre alt bist. Während deines FSJ darf das 27. Lebensjahr nicht vollendet werden. Sollte das jedoch der Fall sein, kannst du dich auch für einen Bundesfreiwilligendienst bewerben. Eine Bewerbung ist unabhängig von Schulnoten, der Art deines Schulabschlusses oder von Zeugnissen. Auch bereits begonnene oder abgebrochene Ausbildungen oder Studiengänge spielen keine Rolle.



Wichtigste Voraussetzungen sind dein Interesse und deine Motivation. Du solltest Lust haben, dich zu engagieren, bereit sein, Neues zu lernen und dich auf bisher Unbekanntes einzulassen. Wenn das so ist, steht einer Bewerbung nichts im Wege und eine Zeit voller spannender Erfahrungen liegt vor dir.



Das FSJ ist zwar ein sozialversicherungspflichtiger freiwilliger Hilfsdienst, aber du arbeitest nicht umsonst. Denn mit deinem FSJ trägst du freiwillig einen wichtigen Teil zum gesellschaftlichen Zusammenleben bei.



Spannende Erfahrungen!

Und für das, was du gibst, bekommst du auch etwas zurück: monatliches Taschengeld und teilweise Zuschüsse zu Unterkunft und Verpflegung Sozialversicherung, Anspruch auf Kindergeld, sofern das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ist, ggf. weiterhin Anspruch auf (Halb-)Waisenrente, Jahresurlaub mindestens 25 Tage bei einem zwölfmonatigem Einsatz, Bildungstage und Begleitseminare, FSJ-Ausweis, mit dem bei öffentlichen und privaten Institutionen und dem ÖPNV Vergünstigungen gewährt werden, Abschlussbescheinigung am Ende des FSJ, qualifiziertes Arbeitszeugnis, Anerkennung als Vorpraktikum und/oder Wartezeit für eine Studium-Begleitung.



Als Freiwillige/-r wirst du während deines Freiwilligen Sozialen Jahres in zweierlei Hinsicht begleitet: Zum einen in der Einsatzstelle, hier vor allem unter dem Blickwinkel der fachspezifischen Anleitung: Ein/-e Mitarbeiter/-in der Einsatzstelle, die in deinem neuen Tätigkeitsbereich schon Profi ist, ist das Jahr über deine engste Begleitperson vor Ort. Sie gestaltet mit dir die Einarbeitung, ist Ansprechpartner/-in für deine Fragen und hilft dir dabei, dich in der Situation in deinem neuen Umfeld zurechtzufinden. Auch später in deinem FSJ kannst du dich an sie wenden oder Fragen der Berufsorientierung mit ihr besprechen. Meistens arbeitest du eng mit deiner Begleitperson in der Einsatzstelle zusammen. Zum anderen wird deine Begleitung von sozialpädagogischen Fachkräften des Trägers wahrgenommen. Vom Bewerbungsgespräch an stehen sie zur Beantwortung von allgemeinen Fragen zum FSJ zur Verfügung, beraten dich bei persönlichen Problemen und helfen bei der Lösung von Schwierigkeiten in der Einsatzstelle.



Die Mitarbeiter des Trägers führen auch die Begleitseminare durch, bei denen du andere Freiwillige aus Baden-Württemberg triffst.



QUELLE:



fsj-baden-wuerttemberg.de

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein enormer Erfolg

Freiwilligendienste bieten viele Einsatzmöglichkeiten zur Orientierung. Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen und Männer jeden Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für die Gesellschaft zu engagieren.



REGION - Vielfältige Möglichkeiten für den Bundesfreiwilligendienst gibt es im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich, im Sport, in der Integration oder im Zivil- und Katastrophenschutz.



Unter dem Motto „Zeit, das Richtige zu tun“ sammeln die Freiwilligen wertvolle Lebenserfahrung. Von dem Engagement der Freiwilligen profitieren viele Menschen in unserer Gesellschaft: Seniorinnen und Senioren zum Beispiel finden Begleitung und Zuwendung. Hilfsbedürftige erfahren Unterstützung im Alltag. Jugendliche in Sportclubs und Freizeiteinrichtungen erhalten wichtige Bezugspersonen.



Und die Kolleginnen und Kollegen in den Einsatzstellen werden bei ihren Tätigkeiten entlastet und durch die Zusammenarbeit häufig zusätzlich inspiriert.



Der Bundesfreiwilligendienst fördert seit 2011 eine neue Kultur der Freiwilligkeit in Deutschland und ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen ein Engagement für die Allgemeinheit. Der Bund, die Träger und die Einsatzstellen finanzieren den Bundesfreiwilligendienst gemeinsam. Die Koordination übernimmt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgabe, eine nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



Als der Bundesfreiwilligendienst eingerichtet wurde, war der Sport sofort mit am Start. Der Bundesfreiwilligendienst bietet zudem Menschen, die helfen wollen, die Möglichkeit, sich in der Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen einzusetzen.



Dauer des Dienstes





In der Regel dauert der Bundesfreiwilligendienst zwölf Monate, mindestens jedoch sechs und höchstens 18 Monate. In Ausnahmefällen kann er bis zu 24 Monate geleistet werden.



Beim Bundesfreiwilligendienst handelt es sich grundsätzlich um einen ganztägigen Dienst. Für Freiwillige über 27 Jahren ist aber auch ein Teilzeitdienst von mehr als 20 Stunden wöchentlich möglich. Weitere Infos zu den genauen gesetzlichen Rahmenbedingungen finden Sie in der Rubrik BFD von A bis Z unter dem jeweiligen Stichwort.



Einsatzstellen werden von gemeinwohlorientierten Einrichtungen angeboten. Dazu zählen Mitgliedseinrichtungen der Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland), aber auch nicht-verbandsgebundene Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kinderheime, Kindertagesstätten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Erholungsheime, Mehrgenerationenhäuser, Selbsthilfegruppen, Sportvereine, Museen, Kultureinrichtungen, Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes, Träger ökologischer Projekte und Kommunen.



Schule/Uni



Sie sind mit der Schule fertig und haben keine Lust, direkt die Uni- oder Ausbildungsbank zu drücken. Sie möchten die Zeit bis zum Studienbeginn sinnvoll nutzen.



Berufliche Orientierung



Sie wissen noch nicht genau, in welche Richtung es beruflich gehen soll und möchten mögliche Arbeitsgebiete kennenlernen. Sie sind berufstätig, aber möchten sich umorientieren und etwas ganz Neues ausprobieren. Sie sind eine Weile aus dem Joballtag ausgestiegen, z. B. wegen einer Kinderpause, und möchten im Rahmen eines freiwilligen Engagements wieder einsteigen. Sie möchten ohne Druck Arbeitserfahrung und Referenzen sammeln. Ihr Berufsfeld ist stark wirtschaftlich geprägt und Sie möchten im Rahmen einer Auszeit soziales, kulturelles oder ökologisches Handeln kennenlernen und etwas für andere Menschen tun.



Weitere Gründe



Sie möchten ganz praktisch Gutes tun und sich sozial, ökologisch oder kulturell engagieren. Für Sie ist Schluss mit Theorie, Sie wollen praktische, nützliche und hilfreiche Arbeit leisten. Sie haben Lust, neue Leute kennenzulernen und mit verschiedenen Generationen zusammenzuarbeiten. Sie möchten Ihre eigenen Grenzen und Möglichkeiten erfahren und sich persönlich herausfordern.



QUELLE:





www.bundesfreiwilligendienst.de