SONDERVERÖFFENTLICHUNG: LATERNENSPRUNG - WEISSNARRENZUNF

01.02.2018 (Aktualisiert 08:30 Uhr)

Gemütliche und familiäre Stimmung beim Laternensprung in Hergensweiler

Auf dem Laternensprung in Hergensweiler ist einiges geboten. FOTOS: OH

Am Samstag, 3. Februar, ist es endlich wieder Zeit für den Laternensprung in Hergensweiler. Hier feiern Groß und Klein gemeinsam, denn für jeden ist was dabei. Der Umzug beginnt um 16 Uhr. Er startet in der Hauptstraße, oberhalb des Festzeltes, wandert über die Bahnhofstraße zur Dorfstraße, an der Kirche vorbei und endet an der Leiblachhalle.





VON JOY GARCIA OLIVER



HERGENSWEILER - Wenn es um den Laternensprung in Hergensweiler geht, ist sie die Expertin: Verena Stocker ist bereits seit über 20 Jahren Mitglied im Verein und mit vollem Herzblut dabei. Deshalb hat sie auch vor drei Jahren den Vorstand übernommen. „Das besondere an unserem Umzug ist, dass er mit 31 Gruppen nicht zu groß ist. Das macht die ganze Veranstaltung gemütlich und familiär“, sagt sie.