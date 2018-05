SONDERVERÖFFENTLICHUNG: LEUTKIRCH IM ALLGÄU

02.02.2018 (Aktualisiert 16:00 Uhr)

Betten Frehner: Bettenfachgeschäft in dritter Generation

„Super Senioren Wochen“ - bis zu 20 % Rabatt vom 8. bis 24.2.

Peter Haser zeigt, dass morgens aufstehen dank Aufstehhilfen und beweglichen Einzelteilen kein Problem mehr sein muss. FOTOS: TS/OH

„Gesünder schlafen und somit besser leben“ heißt es mittlerweile seit über 80 Jahren bei Betten-Frehner. Auf insgesamt über 1200 Quadratmeter an Ausstellungsflächen, aufgeteilt in drei verschiedene Häuser, findet man bei der Firma Frehner alles was zum perfekten Schlafen gehört.



LEUTKRICH - Das 1934 in Leutkirch von Leonhard Frehner gegründete Bettenfachgeschäft wurde später von seiner Tochter Annette Haser weitergeführt. Seit 1990 leitet ihr Sohn Peter Haser das Unternehmen in dritter Generation. Betten Frehner gilt mittlerweile als größter Kompetenzpartner in der Region und verfügt als Schlafraumvollsortimenter über ein breitgefächertes Angebot – vom Bettfedernreinigungs-Service über etwa 80 verschiedenen Matratzen, Luft- Wasser- und Designerbetten, Anmess-Systeme, Naturschlaf- und Boxspringsyteme der Typen Öko, Latex, Spyroplex, Airline, Taschenfederkern bis hin zu den verschiedensten Schranksystemen. Die großzügige SchlafLounge, die keine Kundenwünsche offen lässt, sorgt mit ihrem außergewöhnlichen Charakter bereits beim Betreten der Räume für eine ganz besondere Atmosphäre.



Bei den Schlafstätten reicht das Angebot vom Bio-Boxspringbett oder 100-jähringen Mooreichen Bettrahmen in Vollholz bis zur exklusiven Naturlatex-Matratze und Holzfederkern über ein verstellbares Schlafsystem. Als besonderen Service bietet Peter Haser über den ERGO-Check Liegeberater genaue Daten über Schlafpositionen und Druckverteilung von Personen messen. Sein Geschäft sowie sein Team ist AGR (Aktion Gesunder Rücken) zertifiziert und kann sich als größter Anbieter in der Region in Sachen Schlafsystemen sowie als Stützpunkthändler für Boxspringbetten und Zirbenvollholzbettrahmen nennen.



Haser ist geschulter Fachberater für komfortgerechtes Schlafen.