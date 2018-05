SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Valentinstag 14. Februar

07.02.2018 (Aktualisiert 08:00 Uhr)

Bald ist Tag der Verliebten

Valentinstag und Aschermittwoch fallen in diesem Jahr auf den 14. Februar

REGION (RED) - Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebe und der Liebenden. Mit einem Erlebnis-Geschenk kann man der Partnerin beziehungsweise dem Partner auf kreative Weise zeigen, wie sehr man sie oder ihn mag. Wer seinem Herzblatt zum Valentinstag eine besondere Freude machen will, aber noch uninspiriert ist, kann sich bei bei den Einzelhändlern in den Städten Anregungen holen. Auch entspannte Wochenend-Kurzurlaube oder Trips in pulsierende Metropolen lassen sich als unvergessliche Erlebnis- Geschenke zum Valentinstag verpacken. Ein Klassiker ist das Wellness-Wochenende, hier steht das gemeinsame Relaxen im Mittelpunkt, wo luxuriöse Spa-Bereiche und erholsame Wellnessbehandlungen den Alltag vergessen lassen.





