20.09.2017 (Aktualisiert 12:00 Uhr)

Immobilien-Messe in Wangen

Breites Einzugsgebiet der Messebesucher

Auf der Immobilien-Messe kann alles an einem Ort erlebt werden: Eigenheimsuchende treffen auf Spezialisten aus der breit gefächerten Branche. FOTOS: NICOLE MÖLLENBROCK

Wangen - „Warum denn von den eigenen Wänden nur träumen, wenn dieser Traum so leicht Wirklichkeit werden kann?" unter diesem Motto geht die Immobilienmesse "Mein Zuhause" am Samstag, 23. September in der Stadthalle Wangen von 10 bis 16 Uhr, bereits in die siebte Runde. 13 Aussteller - bestehend aus Immobilienmakler, Fertighausanbieter, Banken, Finanzierern und Großbauherren - stellen dort ihre aktuellen Projekte, Fördermaßnahmen und Portfolios aus. Auf der etablierten Messe „Mein Zuhause“ erfahren künftige Häuslebauer und Wohnungskäufer welche Immobilie am besten zu ihnen passt.



(nic) - Auch wenn eine gebrauchte Immobilie in neue Hände abgegeben werden soll, ist die Messe „Mein Zuhause“ genau die richtige Plattform. An diesem Tag haben Interessenten die Möglichkeit sich in einem persönlichen Gespräch ein eigenes Bild über die Spezialisten unserer Region zu machen und diese kennen zu lernen. Die Fachleute verfügen über einen breiten Erfahrungsschatz und geben Hinweise, bei denen es sich lohnt noch einmal genauer hinzuschauen. „Gerade in der historischen Niedrigzins- Phase kann es für Käufer und Verkäufer gleichermaßen attraktiv sein, jetzt eine Immobilien zu kaufen oder zu veräußern“, laden die Aussteller aus den verschiedenen Branchen ein.



„Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen an, über die man sich unverbindlich informieren kann.“ Denn die gebotenen Möglichkeiten sind vielschichtig und immens breit gestreut, da ist es ratsam Fachleuten zu kontaktieren. „Die Immobilienmesse ist ein Treffpunkt für die ganze Familie“, sagt das Organisations-Team der Schwäbischen Zeitung. „Ein Tag. Ein Ort. Eine Veranstaltung für alle, die sich in den eigenen vier Wände verändern möchten.“ Dazu zählt der Erwerb des ersten eigenen Appartements genauso, wie der Neubau eines Einfamilien- oder Mehrgenerationenhauses oder auch die Auswahl des passenden Altersruhesitzes. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und ein persönliches Kennenlernen“, laden die Aussteller in die Stadthalle ein.





Die Stadthalle Wangen bietet den Raum sich mit Spezialisten im persönlichen Gespräch auszutauschen.

Das Einzugsgebiet der Messebesucher erstreckt sich über die ganze Region des Allgäus, das von Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, über Leutkirch, Isny, Wangen, Kißlegg und Amtzell bis nach Argenbühl reicht.



„Gerade in der Zeit in der es sehr wenig Wohnraum gibt, sollten Interessierte die Möglichkeit nutzen auf der Immomesse vorbei zu schauen, um sich den ein oder anderen Tipp zu holen“, laden die Aussteller ein. „Wir haben für jede Altersstruktur den passenden Wohnraum.“ Die Stadthalle Wangen bietet den Raum sich mit Spezialisten im persönlichen Gespräch auszutauschen, beraten zu lassen oder sich über die aktuelle Marktlage zu informieren. „Die meisten Kaufinteressierten investieren sehr viel Zeit in das zukünftige Vorhaben“, sagen die Fachleute. „Sie besichtigen eine Baustelle nach der anderen, um einen Eindruck zu bekommen. Im Anschluss gehen sie von Makler zu Makler oder von Bank zu Bank, um die passende Immobilie zu finden.“



Bei der Immobilienmesse kann alles an einem Ort erlebt werden: Hier treffen Eigenheimsuchende oder Häuslebauer auf Spezialisten wie Immobilienmakler, Bauunternehmen, Finanzierungsexperten und viele weitere Fachleute.



Außerdem ist für das leibliche Wohl mit gesorgt. Der Eintritt zur Messe ist frei.