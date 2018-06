SONDERVERÖFFENTLICHUNG: ARBEITEN IM GARTEN ERLEDIGEN

21.09.2017 (Aktualisiert 11:00 Uhr)

Den Garten für die kommende Saison vorbereiten

Die Blütezeit des Frühlings und Sommers ist vorbei, doch auch im Herbst gibt es im Garten Einiges zu tun. Mit den richtigen Handgriffen legt man den Grundstein für eine erfolgreiche Gartensaison im kommenden Jahr. Rosen, Stauden und Laubhecken müssen geschnitten und Beet aufgeräumt werden, bevor der erste Frost kommt.



TUTTLINGEN (val) - Mit Teleskopstangen lässt sich das Laub in der Regenrinne vom Boden aus gut und sicher entfernen. Auch für das Vertikutieren des Rasens ist der Herbst die richtige Jahreszeit. Am besten bringt man danach einen biologischen Rasendünger auf. Es dauert eine Weile, bis die Nährstoffe im Boden verarbeitet werden und sich Kleinstlebewesen, die für ein gutes Bodenklima sorgen, darin wohl fühlen. Im Frühling ist der Rasen dann top in Schuss.



Den Rasen sollte man auf etwa vier Zentimenter kürzen. Lässt man den Rasen zu lang wachsen, drückt der Schnee im Winter die Grashalme nieder. In dem plattgedrückten Gras können sich dann Pilze und Krankheiten ausbreiten.



Im Herbst ist es Zeit, die Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. Entweder im Blumenbeet, oder aber als Farbtupfer auf dem Rasen. Für einen zufälligen Look kann man die Blumenzwiebeln handvollweise auf den Rasen werfen und an den Stellen, an denen sie langen, mit einer kleinen Schaufel ca. fünf Zentimeter tief eingraben. Achtung! Alle nicht winterfesten Knollen wie Dahlien, Gladiolen und Begonien müssen ausgegraben werden.





Bevor der Garten in seinen Winterschlaf verfällt, gibt es viel zu tun. FOTOS: FISKARS/DPA/ARCHIV