SONDERVERÖFFENTLICHUNG: FASNET ÄPFINGEN 2018

07.02.2018 (Aktualisiert 08:00 Uhr)

ANZEIGE

In Äpfingen sind die Narren los

Zu den Masken der NZ Äpfingen gehören die Saubachhexen (l.) und die Weckafresser (r.). FOTOS: NZ ÄPFINGEN

ÄPFINGEN (cs/Urbansky) - Der Beginn der 5. Jahreszeit findet in Äpfingen schon am 11.11. um 11.11 Uhr am Dorfplatz, mit dem „Ausschreia“ der Fasnet und dem Verlesen der 11 Gebote statt. Anschließend bewegt sich der kleine Umzug durchs Dorf zur Zunftstube, in der sich der Tag mit der Gardeparty abrundet. Ab dem Glombigen geht’s aber so richtig ab im Ort.



Mit dem ersten Freitag nach Dreikönig beginnt die offizielle 5. Jahreszeit mit dem Fasnetsauftakt des Alemannischen Narrenrings (ANR). Ab diesem Tag füllt sich jedes Wochenende mit Besuchen vieler Umzüge in Oberschwaben, im Alb- und Bodenseeraum. Doch groß geschrieben werden die eigenen Veranstaltungen der Narrenzunft Äpfingen im Ort. Für die kleinen Gäste veranstaltet die Narrenzunft jedes Jahr die Kinderfasnet, wo die Kleinen wieder die Größten sind.



"Wir sind Spitze"



Am letzten Wochenende der Fasnet beginnt in der Hochburg Äpfingen ab dem Glombigen Donnerstag ein reges Treiben im Dorf. Der Tag beginnt für die Weckafresser, Saubachhexen, Büttel, Zunfträte, sowie Kleine und Große Garde mit der Schülermesse und dem anschließenden Besuch im Kindergarten und der Äpfinger Grundschule. Hierbei können die Kinder die vielen Fragen zum Verein und der Fasnet stellen. Der Nachwuchs wird somit schon frühzeitig mit der Äpfinger Fasnet vertraut gemacht. Fast ohne Pause geht es am Samstag auch schon wieder weiter. Und zwar mit dem Weckafresserball, der nur alle zwei Jahre stattfindet. Dieser verspricht ein abwechslungsreiches Programm, wie Auftritte der eigenen Tanzgruppen sowie anderer Zünfte. Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Der Eintritt ist frei!





Beim Narrensprung geben die jüngeren und auch die älteren Mitglieder der NZ Äpfingen alles.

Am Fasnetssonntag beginnt für die ganze Ortschaft Äpfingen ein großer Tag. Los geht es bereits um 6 Uhr, wenn der Spielmannszug Äpfingen zur Tagwacht durch das Dorf zieht. Zum Zunftmeisterempfang werden die ersten Maskenträger um 10 Uhr in Äpfingen eintreffen. Erwartet werden insgesamt 65 Gruppen und rund 2500 Maskenträger. Für gute Stimmung während des Umzugs werden wieder die Musikkapellen, Schalmeien, Spielmanns- und Fanfarenzüge sorgen. Als Besonderheit gelten wieder die Umzugswägen der „Äpfinger“, die sich nur für diesen einen Tag unheimlich viel Mühe machen. Vor und nach dem Umzug herrscht närrisches Treiben in der Mehrzweckhalle und Zunftstube mit Kaffee und Kuchen sowie Party in zwei Zelten (Ü18-Zelt und U18+Ü18) an der Mehrzweckhalle. Ab dem Nachmittag werden die Ausweise kontrolliert.