23.02.2017 (Aktualisiert 08:30 Uhr)

ANZEIGE

8 Maxim Julij Buss, Sohn von Sophie Clara Buss, geb. Trischler und Robert Buss, Leutkirch, Gebrazhofen

8 Sam Luca Herter, Sohn von Nicole Herter, geb. Häfele und Michael Kurt Herter, Leutkirch

9 Mirac Emin Kiliç, Sohn von Leyla Kiliç, geb. Aydogmus und Hasan Kiliç, Leutkirch

15 Liz Wöhr, Tochter von Mijam Wöhr, geb. Rieder und Martin Christoph Wöhr, Leutkirch

17 Luise Groseker, Tochter von Tina Groseker, geb. Sigg und Paul Groseker, Leutkirch, Herlazhofen

18 Anna Lena Kuckertz, Tochter von Nicole Kuckertz, geb. Stumpf und Carsten Dominik Kuckertz, Leutkirch

21 Emilie Miller, Tochter von Jessica Nicole Dagmar Miller und Philipp Florian Schädler, Leutkirch

31 Maya Luise Locher, Tochter von Anja RufLocher, geb. Ruf und Christian Andreas Locher, Leutkirch, Gebrazhofen



Nachtrag Dezember

8 Martin Uzanin, Sohn von Ramune Cerniauskaite und Alexander Uzanin, Leutkirch

20 Luca Joel Thomas, Sohn von Jennifer Thomas und Ronny Reinhold, Leutkirch



11 Sonja Burger und Stephan Kehrmüller, Adrazhofer Berg 33, Leutkirch

13 Beatrice Häußler und Marco Narcisi, Bischof-Moser-Str. 3, Leutkirch



1 Marianne Gaile, geb. Schädle, Leutkirch

2 Oswald Ettensberger, Leutkirch, Niederhofen

3 Edith Kobermann, Leutkirch

4 Hermann Beigel, Leutkirch, Unterzeil

7 Robert Ertel, Leutkirch

7 Rainer Uhl, Leutkirch

7 Gerhard Schönwald, Leutkirch

10 Agathe Sauterleute, geb. Göser, Leutkirch, Wuchzenhofen

13 Konrad Haug, Leutkirch, Ausnang

15 Rita Bareth, geb. Ihler, Leutkirch

15 Josef Gaile, Leutkirch, Reichenhofen

16 Anni Angele, Leutkirch

20 Antonio Stano, Leutkirch

26 Elisabeth Reutlinger, geb. Boscher, Leutkirch, Gebrazhofen

28 Pius Graf, Leutkirch, Ellerazhofen



4 Pia Marie Badent, Tochter von Patricia Regina Badent, geb. Lobendanzund Tobias Florian Badent, Isny, Beuren

26 Moritz Steinle, Sohn von Karoline Steinle, geb. Manz und Frieder Steinle, Isny

27 Oliver Severin Thamm, Sohn von Nadine Thamm, geb. Achenbach und Walter Alfred Thamm, Isny



7 Julie Caroline Kofler und Dennis Wojtyna, Rathausstr. 24, Kiel

13 Renate Canan Kemle, geb. Duru und Reinhard Klaus Dieter Walleter, Ammannstr. 64, Isny



2 Gisela Espenschied, Isny

3 Franz Kraus, Isny, Neutrauchburg

4 Erwin Peter, Isny, Neutrauchburg

4 Johanna Steur, geb. Gudermann, Isny, Bolsternang

9 Mathilde Warstat, geb. Grubart, Isny

12 Luzia Hoch, Isny

15 Egon Durach, Isny

18 Otto Kolb, Isny

19 Rita Ludwig, geb. Gudermann, Isny, Bolsternang

20 Anna Prinz, geb. Siegler, Isny, Beuren

22 Fritz Wüst, Isny



6 Milan Krug, Sohn von Julia Buchmann und Michael Krug, Bad Wurzach, Arnach Eheschließungen

14 Sarah-Katharina Sprungmann und Christian Sonntag, Ortsstr. 34, BadWurzach, Dietmanns



13 Antonie Nothelfer, geb. Aumann, Bad Wurzach, Hauerz

13 Josefa Fimpel, geb. Gut, Bad Wurzach

22 Albert Bohner, BadWurzach, Haidgau

27 Paul Oelhaf, Bad Wurzach



12 Maximilian Henkel, Sohn von Virginie Henkel, geb. Balting und Uwe Bruno Henkel, Aichstetten



4 Anton Gemeinder, Aichstetten

12 Caterina Maria Giovanna Pomara, verh. mit Paci, Aichstetten



10 Luisa Kramer, Tochter von Corinna Sieglinde Fink und Oliver Kramer, Aitrach



7 Irma Kunz, geb. Schöllhorn, Schöllhorn, Aitrach



Teilen Sie Ihr Glück!