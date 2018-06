SONDERVERÖFFENTLICHUNG: autohaus ehingen

22.02.2017 (Aktualisiert 14:00 Uhr)

ANZEIGE

Der „Golf 7“ hat ein Facelifting bekommen

Präsentation am Freitag, 24. Februar, von 9 bis 18 Uhr

Der neue Golf kann im Autohaus Ehingen Probe gefahren werden.

EHINGEN (khb) – „Der Golf 7 präsentiert sich jetzt mit einem komplett neuen Infotainment- System, auf dem aktuellsten Stand der Technik, und einem Facelifting. Er hat also einen äußerlichen Feinschliff bekommen“, sagt Franz Ehe, Verkaufsleiter im Autohaus Ehingen.



Allen Interessierten stellt das Autohaus Ehingen den neuen „Golf 7“ am Freitag, 24. Februar, zwischen 9 und 18 Uhr vor. Dann werden die Experten des Autohauses vor Ort sein, um alle Fragen zu beantworten. „Außerdem sind Probefahrten mit dem neuen Golf möglich und wir werden den Besuchern ein paar leckere Köstlichkeiten zum Knabbern anbieten“, so Ehe.



Den neuen „Golf 7“ wird es mit verschiedenen Ausstattungen in den Ausführungen „Trendline“, „Comfortline“ und „Highline“, sowie mit dem neuen, besonders sparsamen „1,5 TSI-Motor mit 130 oder 150 PS“ geben. „Der neue Golf 7 ist als Limousine oder Variant und mit verschiedenen Motoren zu haben“, sagt Franz Ehe und nennt den „Golf GTI“ mit 230 PS als „sportliche Variante, den Golf GTD“ mit 185 PS als Diesel-Version und den neuen „E-Golf“ mit einer Reichweite von bis zu 350 Kilometern, als Beispiele.



Ein nach außen gezogener Kühlergrill, LED-Scheinwerfer, statt Xenon-Lichtern, LED-Heckleuchten, neue Luftkanäle in der Frontschürze, neu gestaltete Heckstoßfänger mit Breitenwirkung und ein vollverblendeter Auspuff mit Chromapplikationen sind nur einige äußerliche Veränderung, die der Golf 7 durch „sein Facelifting“ bekommen hat.