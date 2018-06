SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Fasnet 2017

23.02.2017 (Aktualisiert 11:00 Uhr)

ANZEIGE

Die Dill-Dappen führen den Nachtumzug durch Emerkingen an

46 Gruppen ziehen am Freitag, 24. Februar, ab 19 Uhr durch’s Dorf

EMERKINGEN (khb) – Weil sie nicht in jedem Jahr zum Narrensprung einladen, gilt der Nachtumzug der Emerkinger Fetzasprenger für die Narren der Region als besonderer Höhepunkt der diesjährigen Fasnet.



Am Freitag, 24. Februar, ist es wieder soweit. Dann werden wieder Hexen, Geister und Dämonen beim 6. Emerkinger Nachtumzug das Dorf in ein nächtliches Narrennest verwandeln. 46 Narrenzünfte und Musikgruppen haben ihr Kommen bereits angekündigt. Und wenn sich der Gaudiwurm am Freitag ab 19 Uhr in Bewegung setzt, dürfen Kinder auf allerlei Süßigkeiten hoffen, müssen Männer auf ihre Hüte oder Schnürsenkel aufpassen und bevorzugt junge Frauen können sich auf Konfettiregen oder den Ritt auf dem Hexenbesen einstellen.





Die großen und kleinen Fetzasprenger erwarten am Freitagabend viele närrische Gäste zu ihrem 6. Nachtumzug durch Emerkingen.

„Aussem Dura rauslau“



Bereits um 15.30 Uhr treffen sich Zunftmeister und Obernarren zum Zunftmeisterempfang in der Mehrzweckhalle und um 18.30 Uhr steht das närrische Spektakel des Emerkinger Fasnetsauftakts auf dem Programm. Kurz vor Umzugsbeginn werden am Römerturm die Dill-Dappen „aussem Dura raus’glau“. Die führen dann unter den Klängen der heimischen Musikkapelle und mit den Emerkinger Dura-Hexa pünktlich ab 19 Uhr auch den Narrensprung an.



Viele närrische Gäste



Im ersten Umzugsdrittel folgen Nesselweiber aus Nasgenstadt, Schandgrabahupfer aus Schaiblishausen, Eschengeister aus Ehingen, Riaddeifl aus Kirchbierlingen, Donauratzen aus Öpfingen, Gausweiber aus Unterstadion, Höllgraba-Hexa aus Gamerschwang und Brugga-Goischdr aus Dettingen. Mit „Narri-Narro“ grüßen der Schloßgeist und sein Gefolge aus Obermarchtal, Schnecken und Bären kommen aus Lauterach und Wenk’l-Fratza aus Oberstadion. „Male-Fiz“ werden Schlossgeister, Gauner, Henkertrommler und Malefizweiber der Narrengesellschaft aus Oberdischingen dem Publikum zurufen.







FOTOS: BURGHART

Mit von der närrischen Partie sind Wallentalhexen aus Öpfingen. Bürgeleshexen aus Kirchen, Tschembala aus Nasgenstadt, die Zigeunergruppe aus Allmendingen, Schopfboale und Altlacha-Hexa aus Untermarchtal, Deich-Uschla aus Granheim, Schloßberghexa aus Oberstadion und Moikäf’r aus Dellmensingen. Auch die „Häfele Hoi“-Zunft aus Schelklingen, Babelesbuaba aus Rottenacker und die Munderkinger Spittlnarren werden ihre närrische Visitenkarte in Emerkingen abliefern.



Weil Musik das Salz in jeder närrischen Suppe ist, sorgen unter anderen die Guggenmusik Donaufetzer, der Fanfarenzug aus Zwiefalten und die Musikkapelle Dächingen für die guten närrischen Töne.



Und wenn das nächtliche Spektakel zu Ende ist, geht die Fasnetparty in der Mehrzweckhalle, im Partyzelt, im Fetzastadl und bei der Feuerwehr weiter.



Alle Informationen zum 6. Nachtumzug in Emerkingen sind im Internet zu finden unter:





www.fetzasprenger.de