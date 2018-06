SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Umzug in kirchdorf



22.02.2017 (Aktualisiert 14:00 Uhr)

Kirchdorf lässt es krachen

Narrensprung am Fasnetsdienstag - Anschließend Kehraus

KIRCHDORF (red) - Nachdem die Stoibeisser & Schillamongos das Rathaus am 17. Februar gestürmt haben, steht nun ihr großer Narrensprung am Fasnetsdienstag, 28. Februar, vor der Tür. Es haben sich auch in diesem Jahr wieder etwa 2400 Teilnehmer angemeldet. Neben Vertretern verschiedener Narren der Schwäbisch-alemannischen Fasnet sind auch Prinzengarden, Wagen und Musikgruppen dabei.



Startschuss für den Narrensprung ist um 15.30 Uhr. Die Narren ziehen durch die Straßen ß von Kirchdorf zur Festhalle, wo der anschließende Kehraus stattfindet. Hier wird ein buntes Programm den Besuchern geboten, unter anderem mit dabei sind die Showtanzgruppen aus Boos, Heimertingen, Memmingen, Steinheim und Ummendorf.



Guggamusik und gute Laune



Gegen 22.15 Uhr wird die Guggamusik aus Wuchzenhofen spielen. Auch wird ein DJ der während den Programmpausen für gute Stimmung sorgen. Für den Abschluss gegen 23.15 Uhr werden die Schillamongos noch einmal Guggentöne zum besten geben, bis dann traditionell die Fasnet um Mitternacht zu Grabe getragen wird.



Der Zunftmeisterempfang beginnt am Morgen gegen 10 Uhr. Wie immer werden Vertreter aller Narren, Musikvereine begrüßt in Kirchdorf. Hier wird auch wie jedes Jahr eine Spende an den örtlichen Kindergarten und Förderkreis Integrative Erziehung Illertal e.v. übergeben. Es gilt das Jugendschutzgesetz. Jugendliche benötigen den Partypass, der im Landkreis Biberach verbreitet ist.



Mehr Infos unter:



stoibeisser.de