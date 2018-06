SONDERVERÖFFENTLICHUNG: ASCHERMITTWOCHSPEZIALITÄTEN

22.02.2017 (Aktualisiert 13:00 Uhr)

Fisch hat Tradition

REGION - Traditionell werden viele Restaurants aus der Region auch dieses Jahr wieder am Aschermittwoch zu leckeren Fischspezialitäten einladen.



Vom regionalen Fisch über Traditionelles wie Schnecken, bis hin zu leckeren Meeresfrüchten, ist meist für jeden etwas dabei. Das Fischessen ist für alle Hästräger und Mäschgerle nach der glückseligen Fasnet ein willkommener Start in die Fastenzeit. Nach übermäßigem Alkoholkonsum, gibt es dem Körper wichtige Mineralstoffe zurück und Hering hat sogar eine entschlackende Wirkung. Der Ursprung liegt allerdings nicht in der Gesundheit der Narren, sondern ist christlich geprägt. Von nun an sind es noch 46 Tage bis Ostern. Da an Sonntagen nicht gefastet werden muss, sind es 40 Fastentage bis Ostersonntag, ab Aschermittwoch sollen Christen traditionell weder Fleisch noch Alkohol konsumieren.





Das Team von Schmid`s Auszeit nimmt Reservierungen gerne entgegen und freut sich auf viele Gäste. FOTO: PRIVAT