SONDERVERÖFFENTLICHUNG: FASNET APFINGEN 2017

22.02.2017 (Aktualisiert 13:00 Uhr)

Die Fasnet in Apfingen ist ein Ereignis

Das gesamte Dorf und viele Gäste sind auf den Beinen

ÄPFINGEN (red) - Der Beginn der fünften Jahreszeit fand in Äpfingen schon traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr am Dorfplatz, mit dem „Ausschreia“ der Fasnet und dem Verlesen der elf Gebote statt. Anschließend bewegte sich der kleine Umzug durch den Ort zur Zunftstube, in der sich der Tag mit der Gardeparty abrundete.





Mit dem ersten Freitag nach Dreikönig, begann die offizielle fünfte. Jahreszeit mit dem Fasnetsauftakt des Alemannischen Narrenringes (ANR). Ab diesem Tag füllte sich jedes Wochenende mit Besuchen vieler Umzüge in Oberschwaben, im Alb- und Bodenseeraum. Doch groß geschrieben werden die eigenen Veranstaltungen im Ort. Für die kleinen Gäste veranstaltet die Narrenzunft Äpfingen jedes Jahr die Kinderfasnet, wo die Kleinen wieder die Größten sind.



Reges Treiben beginnt



Am letzten Wochenende der Fasnet beginnt in der Hochburg Äpfingen ab dem Glombigen Donnerstag, 23. Februar, ein reges Treiben im Dorf. Der Tag beginnt für die Weckafresser, Saubachhexen, Büttel, Zunfträte, sowie Kleinen und Großen Garde mit der Schülermesse und dem anschließendem Besuch im Kindergarten und der Äpfinger Grundschule.





Hierbei können die Kinder die vielen Fragen zum Verein und der Fasnet stellen. Der Nachwuchs wird somit schon frühzeitig mit der Äpfinger Fasnet vertraut gemacht. Am Abend geht es mit einem Hausball unter dem Motto „Katz und Maus“ weiter. Dieser findet in der Zunftstube bei der Mehrzweckhalle statt. Einlass ab 19 Uhr, freier Eintritt.



Am Fasnetssonntag, 26. Februar, beginnt für die ganze Ortschaft Äpfingen ein großer Tag. Los geht es bereits um 6 Uhr, wenn der Spielmannszug Äpfingen zur Tagwacht durch das Dorf zieht.





Typische oberschwäbische Maeschgerle.

Zum Zunftmeisterempfang werden die ersten Maskenträger um 10 Uhr in Äpfingen eintreffen. Erwartet werden insgesamt 65 Gruppen und rund. 3500 Maskenträger. Für gute Stimmung während des Umzugs werden wieder die Musikkapellen, Schalmeien, Spielmanns- und Fanfarenzüge sorgen.





Die Kindergarde ist in Äpfingen auch am Start.