SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Fasnet 2017



22.02.2017 (Aktualisiert 13:00 Uhr)

ANZEIGE

Schopfboale und Co. feiern ihr Narren-Jubiläum

Narrenzunft Untermarchtal wird 25 Jahre alt - Umzug am Samstag

UNTERMARCHTAL (khb) – Wenn es am Samstag, 25. Februar, wieder lautstark „Schopfboale-Hoi“ durch die Straßen von Untermarchtal schallt, dann steht heuer nicht nur der traditionelle Fasnetsumzug der Narrenzunft auf dem närrischen Programm. Denn am Fasnetssamstag feiert die Narrenzunft Untermarchtal ihr 25-jähirges Bestehen und mit ihr feiern Schopfboale, Altlachahexa, Hokama und Narrenbüttel sowie viele närrische Gäste.



Bereits am Morgen um 9 Uhr treffen sich die Jubilare und ihre Gäste zum Narrengottesdienst in der Dorfkirche St. Andreas. Anschließend gibt’s ein Mittagessen in der Mehrzweckhalle und die Obernarren der Gastzünfte treffen sich zum Zunftmeisterempfang. Ab 14 Uhr werden dann Narren und närrische Musikanten in mehr als 40 Gruppen durch die Straßen ziehen.



Und wenn die Untermarchtaler Narren zum Jubiläumsumzug bitten, lassen sich Zünfte aus der Region nicht lange bitten. Wie immer werden originelle Gruppen unterwegs sein, um dem närrischen Gaudiwurm auch im Jubiläumsjahr das „typische Untermarchtaler Flair“ zu geben. Angeführt wird der närrische Zug auch in diesem Jahr von den Untermachtaler Narrenbütteln auf ihrer motorisierten Kutsche. Ihnen folgen unter den Klängen des Musikvereins aus Frankenhofen die maskierten Kindergartenkinder und die Untermarchtaler Grundschüler.



Mit lauten Schopfboale-Hoi-Rufen werden dann „dr Hokama ond seine Altlachahexa“, die Untermarchtaler Sieben Schwaben und die große Gruppe der Schopfboale an den Zuschauern vorbeiziehen. Mit jährlich neuen Ideen sorgen die originellen Gruppen für besondere Hingucker, kommen mit den Zuschauern ins Gespräch und verteilen ihre beliebten Gromet. Und wie immer sind die Themen der originellen Gruppen bis zum Fasnetssamstag-Umzug natürlich ein streng gehütetes Untermarchtaler Fasnetsgeheimnis. Mit dabei sind die Venezianer, die Fasnetsgruppe des Liederkranzes, „d’Wassertäler“ und wie immer eine Maschger-Gruppe aus Lauterach.



Für närrische Töne im Jubiläumsumzug werden die Trommler und Pfeifer der Munderkinger Trommgesellenzunft, Fanfarenzug und Musikverein aus Obermarchtal, die Musikkapelle Kirchen, „Gentle Brass“ aus Rottenacker und die „Wilden Munderkinger“ sorgen.



Mit dabei sind viele Narrenzünfte aus der gesamten Region. Und wenn die alle am Publikum vorbeigezogen sind, ist der närrische Jubiläumstag und der Untermarchtaler Fasnetssamstig noch lange nicht vorbei. Nach dem Umzug steigt das bunte Narrentreiben in der Mehrzweckhalle, in der Zunftstube und im ganzen Flecken.



Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter



www.nzuntermarchtal.de