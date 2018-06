SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Rosenmontag in ravensburg



22.02.2017 (Aktualisiert 10:00 Uhr)

ANZEIGE

„Kolba hoch - Verio!“

Am Rosenmontag großer Narrensprung - zweiter Mäschgerlesball

Zunftmeister Kuni Zanner im Element beim letzten Narrensprung. FOTOS: LAN

Die Schwarze Veri Zunft e.V. beschert allen Besuchern in den kommenden Tagen ausgefüllte Tage, an denen Freude und Spaß im Vordergrund stehen. Einer der Höhepunkte dürfte der Rosenmontag sein mit dem großen Narrensprung und dem zweiten Mäschgerlesball.



VON ROSA LANER



RAVENSBURG - Zunftmeister der Schwarze Veri Zunft Kunibert Zanner grüßt schon mal mit herzlichem: „Kolba hoch, Verio“ und gibt eine Übersicht über die „närrischen“ Termine der anstehenden Hochfasnet.



Am heutigen Mittwoch 22.2 findet um 19 Uhr die traditionelle Maskenbefreiung am Gespinstmarkt statt.



Am 23.2., dem Gumpigen Donnerstag, Schülerbefreiung der Ravensburger Schulen. Gegen 13 Uhr befreit die Schwarze Veri Zunft das Rathaus und Oberbürgermeister Daniel Rapp wird abgesetzt.



Am Fasnetsfreitag, 24.2.: Das abenteuerliche Räuberbeutesammeln findet wie in den letzten Jahren statt. Am Fasnetsfreitag ab 13 Uhr ist der Räuberwagen mit den Räubern wieder in der Innenstadt von Ravensburg unterwegs. Die Räuber überfallen symbolisch Ravensburger Geschäfte und sammeln dabei Spenden, die sodann an die Tafel übergeben werden. Ab 18.30 Uhr ist Hemdglonkerumzug mit der Bevölkerung und den Ravensburger Kindergärten.





„Was gugsch so?“