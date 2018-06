SONDERVERÖFFENTLICHUNG: Fachingsumzug Neuler

22.02.2017 (Aktualisiert 12:00 Uhr)

Neulermer Faschingsumzug ein närrisches Highlight

Die Neulermer Narren feiern ihr 111-jähriges Bestehen

Am Sonntag findet das wohl närrischste Highlight der Region statt: der große Neulermer Faschingsumzug. Die Wagenbauer haben in diesem Jahr wieder sehr viel Zeit investiert und werden mit ihren kreativen Werken die rund 20 000 Besucher begeistern. Ein weiterer Grund zum Feiern: Die Neulermer Narren bestehen nun schon seit 111 Jahren.



NEULER (mel) - Insgesamt gehen am Sonntag ab 13.30 Uhr rund 40 Fußgruppen, Guggenmusiker, Hästräger und spektakuläre Wagen beim Neulermer Faschingsumzug an den Start. Seit Wochen und Monaten bereiten sich die Narren schon für diesen Tag vor. Nur um die mehrere Tausend Zuschauer mit noch mehr Kreativität beim Wagenbau zu überraschen. In der Vergangeheit waren 18 Meter lange Wagen oder zwölf Meter hohe Figuren in Neuler keine Seltenheit. 1995 ließ die Gruppe Bronnen/Ebnat ihr 3,97 Meter hohes und voll funktionsfähiges Umzugs-Spinnrad sogar ins Guiness-Buch der Rekorde eintragen.





Meterhohe Wagen wie dieser Elefant sind am Sonntag in Neuler beim großen Faschingsumzug keine Seltenheit. FOTO: OH