SONDERVERÖFFENTLICHUNG: 42. Herbstfest

09.10.2016 (Aktualisiert 10:00 Uhr)

Musikverein "Lyra" lädt zum Fest ein

UNTERSTADION (khb) – Zum 42. Mal lädt der Musikverein „Lyra“ aus Unterstadion am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, zu seinem traditionellen Herbstfest in die Oberstadioner Mehrzweckhalle ein. Neben Kesselfleisch und Schlachtplatten stehen ein bayerischer Abend, eine Modenschau und viel Blasmusik auf dem Programm.



Los geht’s am Samstagabend ab 20 Uhr mit dem bayerischen Abend in Dirndl und Lederhose, zu dem „Die Reiner’s“ (Foto unten) aufspielen werden. Die Halle wird weiß-blau dekoriert sein, Bier gibt’s, wie auf dem Oktoberfest, in Maßkrügen und zur Brotzeit werden „Obatzta“ und ein echt bayerischer Radi auf den Vespertellern liegen. „Natürlich gibt’s bereits am Samstagabend unser beliebtes Kesselfleisch mit Kraut und die beliebten warmen Seelen“, sagt Peter Schänzle, Vorsitzender des gastgebenden Musikvereins „Lyra“, „und wer will kann zur Musik der Reiner’s gerne tanzen“. Der Eintritt zum „bayerischen Abend in Dirndl und Lederhose“ ist frei. Am Sonntag, 9. Oktober, wird die Stadtkapelle aus Trochtelfingen, Leitung Christian Folberth, ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen aufspielen. Zum ersten Mal werde nicht die gastgebende Musikkapelle aus Unterstadion, sondern eine Gastkapelle das Frühschoppen-Konzert liefern, so Schänzle. Der Kontakt zu den Trochtelfinger Musikern sei durch das Ehrenmitglied Hans Gaupp zustande gekommen, sagt der Vorsitzende. „Und weil wir den Trochtelfingern keine späte Heimfahrt zumuten wollen, haben wir getauscht“. Soll heißen, dass der Unterstadioner Musikverein „Lyra“ am Sonntagabend ab 18.30 Uhr zum „Fröhlichen Festausklang“ aufspielen wird.



Ab 11 Uhr wird am Sonntag die bewährte Metzelsuppe serviert. Traditionell stehen auf dem Speiseplan des Herbstfests Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste, Schlachtplatten sowie Schnitzel, Bratwürste und Saumagen mit Spätzle.



Zur Kaffeezeit am Nachmittag wird ab 14 Uhr das große Buffet der Kuchen und Torten aufgebaut, die Musikerinnen und Mütter der Jungmusiker zum Herbstfest gebacken haben.



Modenschau am Sonntag

Zum Festausklang werden die Musikerinnen und Musiker des gastgebenden Vereins selber zu den Instrumenten greifen.

UNTERSTADION (khb) – Nach dem bayerischen Abend am Samstag und dem Frühschoppen am Sonntagmorgen ist zur Kaffeezeit am Nachmittag eine Modenschau zu sehen.



„Nach dreijähriger Pause wartet ab 15 Uhr wieder die Modenschau auf die Herbstfest-Besucher“, freut sich Peter Schänzle, Vorsitzender des Unterstadioner Musikvereins „Lyra“. Wie zuletzt im Jahr 2012 werden „Hima – Damenmode, Young Fashion“ und das Männer-Modehaus Wahl, beide aus Ertingen, die aktuellen Modetrends für Sie und Ihn zeigen. Die Firma TTA aus Berg wird für die passende Dekoration des Laufstegs sorgen und DJ Magge liefert zur Modenschau die passende Musik. Nach der Modenschau ist Vesperzeit in der Herbstfest-Halle. „Auf der Speisekarte werden dieselben Gerichte wie am Mittag sowie kalte Schlachtplatten stehen“, sagt Peter Schänzle. Ab 18.30 Uhr steht der „Fröhliche Festausklang“ mit dem Musikverein „Lyra“ Unterstadion, Leitung Herbert Hipper, auf dem Programm. Fester und unverzichtbarer Bestandteil des Herbstfests, so Peter Schänzle, sei die Weinlaube. „Hier werden wir wieder gute Tropfen aus dem Pfälzer Weinbaugebiet rund um Bockenheim an der Weinstraße ausschenken“.



Peter Schänzle: „Es gibt wieder eine Modenschau“.

Zu den dortigen Winzern hat der Unterstadioner Musikverein eine lange Verbindung. „Schon vor mehr als 40 Jahren haben unsere Musiker bei Festen in Bockenheim für gute Stimmung gesorgt“, weiß der Vorsitzende. „Und zu den guten Tröpfchen aus der Pfalz bieten wir wieder Emmentaler Käsehappen aus dem Allgäu an“, so Schänzle.



Beim 42. Herbstfest werden nicht nur die rund 80 aktiven Musiker des Musikvereins „Lyra“, sondern auch viele der Jungmusiker aus der rund 30- köpfigen Jugendkapelle sowie viele weitere freiwillige Helfer im Einsatz sein.