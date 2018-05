SONDERVERÖFFENTLICHUNG: In Neuler herrscht buntes Narrentreiben

07.02.2018 (Aktualisiert 10:00 Uhr)

ANZEIGE

Buntes Narrentreiben in Neuler

Dieser Umzug ist stets ein Highlight in der Faschingszeit

Der Faschingsumzug in Neuler ist immer ein besonderes Ereignis in der Faschingszeit. ARCHIVFOTOS: PETER SCHLIPF

Fasching ist in Neuler immer ein ganz besonderes Ereignis. So werden zum großen Umzug am kommenden Sonntag, 11. Februar, wieder rund 20 000 Gäste erwartet. Die Wagenbauer haben im Vorfeld, wie gewohnt, viel Zeit in den Bau ihrer bunten Vehikel investiert und möchten sämtliche Besucher mit ihren kreativen Werken begeistern. Nach dem Umzug geht es mit einer fröhlichen Faschingsparty in der Bierhalle Ladenburg weiter.



NEULER (mm) - Um 13.30 Uhr geht es am Sonntag los. Rund 40 verschiedene Fußgruppen, Guggen, Hästräger und spektakuläre Wagen sind auch 2018 dabei, um die Straßen mit närrischem Treiben zu bevölkern. Mit teils 18 Meter langen Wagen, wie dem Mississippi-Dampfer, zwölf Meter hohen Figuren, wie dem Gulliver aus dem Märchen „Gullivers Reisen“ und über tausend Mitwirkenden in bis zu 50 Wagen und Fußgruppen ist der Umzug an Größe durch die örtlichen Gegebenheiten absolut nicht mehr zu überbieten. Der Umzug gilt seit vielen Jahren als Geheimtipp unter dem Narrenvolk der Ostalb. Die jeweiligen Faschingsgruppen arbeiteten bereits etliche Monate nur für diesen einen Tag. Es wurde jede Menge Holz, Farbe und Utensilien verbaut, um somit die Individualität des Wagens hervorzuheben. Das Nähen der Kostüme erfolgt selbstverständlich auch in Eigenregie. Jede Menge Zeit und Freizeit wird in jedem Jahr für diesen Tag geopfert, wobei selbst Urlaubstage keine Seltenheit sind.