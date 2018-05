SONDERVERÖFFENTLICHUNG: RADITIONELLER NACHTUMZUG IN INGERKINGEN

31.01.2018 (Aktualisiert 08:00 Uhr)

ANZEIGE

25. Traditioneller Nachtumzug in Ingerkingen

Die „Windprügler“ der NZ Ingerkingen sind ebenso dabei wie ...

INGERKINGEN (PR/CS) 2. Februar, veranstaltet die Narrenzunft Ingerkingen ihren traditionellen Nachtumzug. Ab 19 Uhr werden rund 50 Gruppen aus nah und fern am närrischen Treiben durch die Straßen Ingerkingens teilnehmen. Auch in diesem Jahr soll nach dem Umzug für jedermann etwas geboten werden: zum Beispiel in der Festhalle mit Musik quer durch die Jahrzehnte oder in der großen Köcha-Disco.



Der Ingerkinger Nachtumzug jährt sich dieses Jahr bereits zum 25. Mal. Die 1993 gegründete Zunft besteht zurzeit aus zwei Maskengruppen, den „Pfaffa-Köche“ und den „Windprüglern“, sowie einer Musikgruppe, der „Lomba-Kabell“.





... die „Pfaffa-Köche“ ... FOTOS: PRIVAT, SPEEDY-AGATHE/OH

Schon früh in seiner Geschichte hat der Verein für Aufsehen gesorgt. So dürfte die NZ Ingerkingen einer der wenigen Zünfte in Oberschwaben sein, die bereits ein Jahr vor ihrer Gründung einen Narrensprung veranstaltete. Dieser Umzug im Jahr 1992 beschränkte sich allerdings auf die örtlichen Vereine und Einwohner und war daher durch eher wenige Teilnehmer und Besucher gesegnet.



Die Tradition des Umzugs wurde trotzdem beibehalten und hat den Nachtumzug der Narrenzunft Ingerkingen im Laufe der Jahre zu einerfesten Größe im Ingerkinger Dorfleben und in der überregionalen Fasnet heranwachsen lassen.





.... und die Musikgruppe „Lomba-Kabell“.

Beim Nachtumzug springen aber noch viele andere Narren mit.