SONDERVERÖFFENTLICHUNG: ALLES LIEBE ZUM MUTTERTAG

09.05.2017 (Aktualisiert 10:30 Uhr)

ANZEIGE

Blütenpracht als Dankeschön

Blumen sind unverändert die beliebtesten Geschenke zum Muttertag. Schätzungen zufolge kauft jeder zweite Deutsche zu diesem Ehrentag Blumen für die Mutter.



KREIS TUTTLINGEN - Zehn bis 20 Euro werden dafür im Durchschnitt ausgegeben. Doch auch der schönste Strauß ist schnell verwelkt. Mit ihren leuchtenden Blütendolden sind Hortensien ein etwas anderes Blumenpräsent. Wenn man auf die richtige Sorte achtet, setzen die Pflanzen den ganzen Sommer lang stetig neue Blüten an.



Während herkömmliche Bauernhortensien nur an Trieben, die im Vorjahr gebildet wurden, blühen, jahr gebildet wurden, blühen, besitzen zum Beispiel Hortensien der "Endless Summer"-Familie die Fähigkeit, auch schon an ganz frischen Trieben Blüten zu bilden. So bezaubern die winterharten Blühpflanzen bereits im ersten Jahr mit immer neuen Knospen, die fortlaufend große, ballförmige Blüten hervorbringen. Die Pflanze belohnt das Abschneiden einzelner Stängel mit unermüdlichem Blütenreichtum, so hat man quasistets frische Blumen im Haus. Die blühfreudigen Hortensien sind in vielen Gartencentern als spezielles Muttertags-Arrangement für zirka 20 Euro erhältlich.