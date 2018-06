SONDERVERÖFFENTLICHUNG: BILDUNG - AUSBILDUNG - WEITERBILDUNG

08.05.2017 (Aktualisiert 16:30 Uhr)

Diese zehn Jobs haben die besten Karriere-Aussichten

Der Jobmarkt verändert sich immer schneller. Welcher Beruf verspricht heute die besten Zukunfts- und KarriereChancen für morgen?



Das Business-Portal LinkedIn hat es erforscht, dafür die Stellenangebote von Arbeitgebern und die Arbeitsprofile von Arbeitnehmern ausgewertet.



Vier Faktoren mit unterschiedlicher Gewichtung spielten dabei eine Rolle: die Aufstiegsmöglichkeiten, die der Job hat (floss zu 30% in die Berechnung ein).

Die Anzahl der Stellen in dieser Funktion, die neu ausgeschrieben wurden (30%).



Wie viele Stellen es mehr in dem Bereich im Vergleich zu 2015 gab (20%).



Und in wie vielen Regionen Deutschlands die Fachkräfte gesucht wurden (20%).



Hier die Top Ten der Jobs mit Erfolgsgarantie:



IT-Spezialist:

Wird immer wichtiger, weil die Technologisierung in den Unternehmen immer schneller voranschreitet. Das Tätigkeitsfeld ist weit: Vom Programmieren bis zur Projektleitung ist alles dabei. Informatik-Studium von Vorteil, aber nicht Pflicht.



Einstiegsgehalt: In großen Unternehmen bis zu 48.000 Euro brutto pro Jahr.



Marketing- und Kommunikationsmanager: Konzipiert Kampagnen, betreut Kunden, plant Strategien. Basis ist eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation oder Marketing-Studium. Auch Quereinstieg möglich. Durchschnittsgehalt: 60.000 Euro brutto pro Jahr.



HR Manager:

Befasst sich mit den „Human Resources“, also den Mitarbeitern des Unternehmens. Personal einstellen, Weiterbildungen organisieren und mit dem Betriebsrat kommunizieren gehören zum Alltag. Basis ist meist ein wirtschaftswissenschaftliches oder ein Psychologiestudium.



Durchschnittsgehalt: 46.000 Euro brutto pro Jahr.



Projektmanager:

Plant, steuert und kontrolliert firmeninterne und -externe Projekte. Der klassische Ausbildungsweg ist das Studienfach Projektmanagement oder ein BWL-Studiengang.



Einstiegsgehalt: In lukrativen Branchen (wie etwa der Pharma- oder Automobilbranche) bis zu 48.000 Euro brutto jährlich.



Business Development Manager:

Erschließt neue, lukrative Produktionen und Geschäftsfelder. Meist nötig: ein abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre oder ein technisches Fach.



Jahresgehalt: Für Top-Kräfte bis zu 100.000 Euro pro Jahr.



Arzt:

Kann sich nach dem Studium in eigener Praxis niederlassen oder als Angestellter in Kliniken arbeiten.



Beispielgehalt eines Facharztes im Krankenhaus: 84.000 Euro brutto im Jahr.



Physiker:

Kann in vielen Berufsfeldern einen Job finden: in der Grundlagen- und Industrieforschung, in Entwicklung und Produktion, als Lehrender an (Hoch-)Schulen.



Durchschnittsgehalt: rund 52.000 Euro brutto pro Jahr.



Designer:

Oft als brotlose Kunst abgetan, aber sowohl im Medienals auch im künstlerischen Bereich stark gefragt. Basis: Eine Ausbildung zum Mediendesigner oder der entsprechende Studiengang.



Einstiegsgehalt: Etwa 2500 Euro brutto pro Monat.



Qualitätsmanager:

Optimiert die Leistung eines Produkts oder der Mitarbeiter. Der Weg führt über das Studium, es gibt aber auch viele Quereinsteiger.



Durchschnittsgehalt: 48.000 Euro brutto jährlich.



Mathematiker:

Wer den entsprechenden Studiengang absolviert, hat vom Bankwesen über die Unternehmensberatung bis zur IT-Branche viele Möglichkeiten.



Durchschnittsgehalt: Etwa 60.000 Euro brutto pro Jahr



Als Hacker zur Bundeswehr - warum denn nicht?

Auch in den Bereichen Elektronische Kampfführung und Abschirmung arbeiten bei der Bundeswehr IT-Spezialisten. FOTO: DPA

Landesverteidigung, Auslandseinsätze, Logistik und Wartung: So groß wie die Aufgaben der Bundeswehr ist ihr Personalbedarf. Besonders begehrt sind zurzeit IT-Fachkräfte und Techniker - auch ohne Dienstgrad und Uniform.



Ist die Bundeswehr ein ganz normaler Arbeitgeber? Zumindest arbeiten dort neben Soldatinnen und Soldaten - derzeit rund 170 000 in In- und Ausland - auch etwa 88 000 zivile Angestellte. Sie sind vor allem in der sogenannten Wehrtechnik und in der Verwaltung tätig.



Die Ausbildungsmöglichkeiten in Zivil und in Uniform sind vielseitig: Sie reichen vom Fachangestellten für Bäder-Betriebe über den Gärtner bis zum Krankenpfleger, wie die Onlineseite der Bundeswehr zeigt. Besonders häufig vertreten sind technische Berufe wie Anlagen- oder Industriemechaniker, Mechatroniker oder Elektroniker.



Die Werbekampagne stellt Jobs der Informationstechnik in den Mittelpunkt: „Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt“ — zum Beispiel von sogenannten IT-Soldaten oder zivilen IT-Systemelektronikern. Hacken für die Landesverteidigung? Im Prinzip schon. „Die Bundeswehr braucht Hacker beziehungsweise IT-Spezialisten, um sich in der Cyber-Domäne richtig aufzustellen“, sagt Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung, Think Tank für die Gesellschaft im technologischen Wandel. Direkter formuliert: Kriege könnten künftig auch in Datennetzen stattfinden.



Für die zivile Ausbildung können sich Interessenten „bei der Bundeswehr ganz normal bewerben“, erklärt ein Sprecher der Bundeswehr in Köln. Die Bezahlung richtet sich nach den gängigen Tarifverträgen im öffentlichen Dienst. Genau hier könnte ein Problem bei der Suche nach IT-Spezialisten entstehen,. Wer einen Bachelor in Informatik hat, bekomme in der freien Wirtschaft vermutlich deutlich lukrativere Angebote. Fürs Geld allein geht also vermutlich niemand zur Bundeswehr. Vielleicht zielt die aktuelle Werbekampagne deshalb auf andere Werte ab — also auf „das, was wirklich zählt.“



Tipps & Tricks

Geschafft! FOTO: IMAGO STOCK- &PEOPLE

Wer einen neuen Job haben will, kommt an Personalern meist nicht vorbei. Ihre Aufgabe ist es, die geeigneten Kandidaten für die Stelle zu finden. Aber worauf achten sie dabei besonders?



Eine kürzlich erschienene Umfrage des Jobportals „Staufenbiel Institut“ hat kürzlich gezeigt, was den Verantwortlichen aus den Personalabteilungen wichtig ist. Dazu wurden 297 Personaler befragt.



Das ist wirklich wichtig



• Der erste Eindruck

Bewerber haben wenig Zeit, um zu überzeugen. 40 Prozent der Personaler nehmen sich für einen ersten Bewerbercheck maximal 5 Minuten Zeit. Weitere 47 Prozent investieren immerhin zwischen 6 bis 15 Minuten. Der Rest nimmt sich mehr Zeit.



• Der Lebenslauf

Drei von vier Personalern (75 Prozent) checken als erstes den Lebenslauf. 22 Prozent schauen auf das Anschreiben. Das Bewerbungsfoto, Zeugnisse und Arbeitsproben spielen bei kaum jemanden beim ersten Blick auf die Unterlagen eine Rolle.



• Präsenz im Netz

Bewerber sollten sich darauf einstellen, dass Personaler sie im Netz suchen. Fast jeder Dritte (32 Prozent) schaut sich zumindest in Einzelfällen das Facebook-Profil eines Bewerbers an. Mehr als jeder Zweite (55 Prozent) googelt den Jobkandidaten.



Das geht gar nicht



• Rechtschreibfehler

60 Prozent der Befragten sortieren Bewerbungen mit Rechtschreibfehlern sofort aus.



• Falscher Name

Etwa jeder Zweite (54 Prozent) nimmt es übel, wenn der Name des Ansprechpartners beim Arbeitgeber falsch geschrieben ist.

•

Lücken im Lebenslauf Für 46 Prozent sind Lücken im Lebenslauf ein Problem, bei denen eine Erklärung fehlt.



Die große Job-Börse

Die Jobmesse in der Tuttlinger Stadthalle vereint mehr als 80 Firmen, die ihre Ausbildung vorstellen. FOTO: ARCHIV

Zum 15. Mal seit 1995 findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, jeweils von 11 bis 16 Uhr die Ausbildungsbörse statt, die der Gewerbe- und Handelsverein ProTUT in Kooperation mit den Tuttlinger Hallen organisiert.



TUTTLINGEN - Das Event unterstreicht, wie hoch Ausbildung als Thema heute im Kurs steht und wie viel Firmen, Betriebe und Unternehmen in die Gewinnung ihrer Fachkräfte von morgen und übermorgen investieren. Kein Wunder, dass die Veranstaltung ist längst zur viel beachteten und von vielen tausend Besucherinnen und Besuchern nachgefragten Informationsschau geworden.



Über 80 teilnehmende Firmen und Institutionen präsentieren sich mit großem Aufwand und kreativen Ideen, um die besten Lehrlinge für die folgenden Jahre für sich zu interessieren. Die Eröffnung der Messe, bei der es auch eine LastMinute Börse mit noch offenen Ausbildungsplätzen und erstmals Messeführungen gibt, übernimmt mit Gotthard Reiner der Präsident der Handwerkskammer Konstanz.



Das kostenlose Seminarprogramm umfasst wie in jedem Jahr vielfältige Themen, vermittelt Tipps und Erfahrungen von Praktikern und hilft jungen Menschen damit bei der beruflichen Orientierung. Neu sind in diesem Jahr eine Inforunde für Eltern, das Schwerpunktthema „Mädels in die Technik“, ein Azubi-Speed-Dating und das Live-Matching für offene Ausbildungsplätze. Eintritt frei!



Ausbildung bei Häring – Der beste Start!

Wollen. Können. Machen. - so lautet die Unternehmensphilosophie bei Anton Häring. FOTO: PM

Vor nun mehr als 55 Jahren wurde die Anton Häring KG gegründet.



BUBSHEIM - Heute haben sich das Familienunternehmen in Bubsheim und seine Tochtergesellschaften in Polen, China und ab 2018 in den USA ganz im Sinne der globalen Unternehmensphilosophie – Wollen. Können. Machen. – von einem regionalen Kleinunternehmen im Herzen des Heubergs zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Präzisionsteilen und Baugruppen für die Automobilindustrie entwickelt.



Mehr als 3700 Mitarbeiter an allen Standorten, innovative Fertigungstechnologien, modernste Arbeitsmethoden und eine von Verantwortung geprägte Unternehmenskultur sind das Fundament dafür, dass in fast jedem Auto der Welt ein Präzisionsteil von Häring steckt.



Vorteile durch eine fundierte Ausbildung



Das Thema Ausbildung wird bei Häring groß geschrieben und gestaltet sich vielseitig: Von der klassischen Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich, dem dualen Studium oder dem Studium Plus – einer Kombination aus Ausbildung und Studium – bis hin zur individuellen Weiterbildung, wird der passende Einstieg für jeden geboten.



Mit außergewöhnlich gut ausgestatteten Arbeitsplätzen und schulbegleitetem Lernen fördert Häring junge Menschen gezielter und intensiver und bietet für die Zeit nach der Ausbildung vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und beste Perspektiven.



Modernstes Equipment und ein internationales Team



Seit Jahrzehnten setzt Häring konsequent auf die Ausbildung im eigenen Haus. Die Anton Häring Akademie bildet das Zentrum der technischen Ausbildung – wo auch Trainees der internationalen Standorte geschult, gefördert und in die verschiedenen Fertigungstechnologien eingelernt werden.



Die Auszubildenden unterstützen sich gegenseitig auf sogenannten Lerninseln und bekommen so bereits ein Gefühl dafür, was es heißt, international tätig zu sein.



Abwechslungsreiche Aufgabengebiete und qualifizierte Ausbilder sorgen dafür, dass die Auszubildenden zu den Besten ihres Fachs gehören.



Überzeugen Sie sich selbst von den Möglichkeiten, die Häring bietet - vielleicht bei einem Praktikum, bei einer Betriebs-Besichtigung oder auf einer Berufs-Messe.



